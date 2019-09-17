生食醃漬貝類惹禍 南韓爆A肝疫情首爾病例多

（中央社記者陳偉婷台北17日電）南韓有A肝疫情，從今年5月底開始每週增500例個案，累計至今逾1.4萬例，疫情集中在京畿道、首爾等地。感染源應與生食醃漬貝類有關，疾管署提醒民眾注意。

不少民眾喜歡到韓國吃美食，但現在可得注意了。衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任郭宏偉今天表示，南韓的A型肝炎疫情從今年年初開始持續上升，5月底開始每週新增病例數都超過500例，第36週（9月1日至7日）新增報告551例，今年截至36週，已累計報告1萬4325例。

郭宏偉說，南韓A肝病例分布，以京畿道4450例為多，其次為首爾2648例及大田2084例。韓國疾管單位表示，今年疫情爆發主因是吃了受污染的貝類，大部分貝類從中國進口。

疾管署副署長羅一鈞表示，A型肝炎主要是經由糞口途徑傳播，傳染途徑包括食用、飲用受病毒污染的食物、與A肝感染者密切接觸，如共同飲食及親密接觸（性接觸）造成感染等。韓國的部分感染個案與食用醃漬貝類有關。

貝類具有濃縮水中病原物質的特性，羅一鈞表示，如果貝類只是稍微燙過、中心溫度不達攝氏70度的話，並無法殺死病原菌，建議到南韓旅遊民眾避免生食貝類，或出發前先評估體內有無A肝抗體。

羅一鈞表示，接種A肝疫苗可預防A型肝炎，是最為有效的防治措施。一般接種1劑疫苗後，約有95%以上的民眾可產生保護抗體，且持續至少1年以上；按期完成2劑疫苗接種，產生的免疫力可維持20年以上。（編輯：張雅淨）1080917