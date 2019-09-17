集集彩繪列車18日上路 台俄石虎圖先曝光

國立集集美術館彩繪列車18日將上路，最新車廂彩繪17日提前曝光，俄羅斯插畫家莫洛措娃（Katya Molodtsova）繪製的石虎圖案也現身車廂外觀，十分可愛。（日管處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 108年9月17日

（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）國立集集美術館彩繪列車明天正式啟動上路，原設計師江孟芝、俄羅斯插畫家莫洛措娃繪畫的石虎插圖並存，重新施工完成的列車車廂彩繪今天曝光，兩版本石虎圖案各具可愛特色。

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處明天在集集車站及車埕鐵道觀光小學堂，舉辦國立集集美術館彩繪列車啟動暨車埕鐵道觀光小學堂啟用典禮，交通部長林佳龍、觀光局長周永暉、免費為台灣彩繪列車畫石虎的俄羅斯插畫家莫洛措娃（Katya Molodtsova）將出席。

國立集集美術館彩繪列車可說是一座「會移動的美術館」，列車內外使用集集特產山蕉的黃色，並融合集集鐵道旅遊、在地產業、藝術文化，但列車8月20日亮相後，石虎圖案被爆其實是花豹且購自圖庫引起爭議，列車標案設計師江孟芝後來坦承從圖庫合法購買取得。

花豹圖原創者莫洛措娃是俄羅斯插畫家，當她得知事件爭議，主動免費畫石虎圖案並表明要送給台灣，林佳龍獲知除感謝莫洛措娃，也邀她來台灣參加彩繪列車啟用典禮，讓爭議事件最後有個圓滿結局，但據了解，江孟芝因在美國另安排工作，明天應該無法同台出席。

江孟芝事後多次與特生中心專家討論，重新繪製石虎插圖，而莫洛措娃也送石虎圖案給台灣，因此，觀光局最後決定讓兩人的石虎插圖都並存彩繪列車，台鐵近日持續施工重貼圖案，也讓列車支援載客，完工樣貌今天曝光，江孟芝、莫洛措娃設計的石虎圖案交錯出現車廂，讓旅客欣賞兩隻石虎可愛模樣。（編輯：黃世雅）1080917