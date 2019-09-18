本土屈公病增3例都與中和群聚有關 台北市民也中鏢

（中央社記者陳偉婷台北18日電）疾管署今天公布，國內新增3例本土屈公病病例，都與國強嶺群聚案相關，除新北市中永和有新個案外，連台北市萬華區都有人染病，疫情防治區再度擴大。

衛生福利部疾病管制署下午透過新聞稿公布，國內新增3例本土屈公病病例，為新北市永和區保平里60多歲男性（案1）、中和區中興里40多歲女性（案2）及台北市萬華區華中里80多歲男性（案3）。

3名個案分別自8月30日、9月4日及9月14日因陸續出現發燒、肌肉關節痛、結膜炎及紅疹等症狀就醫。其中案1、案2在9月16日第2次採檢後，因檢出屈公病抗體陽性在今天確診；案3於9月16日就醫後通報，也在今日檢驗確診。

案1、案3是一同運動的朋友，他們平時活動地除住家外，也經常到中和區錦昌里運動，因該地鄰近國強嶺周邊區域，初步研判2人於運動地點周邊感染的可能性較高。

案2住家位於國強嶺封鎖管制步道口旁，且發病前曾至國強嶺周邊區域爬山，研判其於國強嶺周邊感染的可能性較高。3名個案都跟國強嶺群聚案有關，該群聚已累計13人染病。

疾管署副署長羅一鈞下午接受媒體聯訪表示，新北市政府已擴大中和區的區塊防治執行範圍至25個里，且因疫情有延燒，會持續監測到10月15日。中和區國強嶺部分步道及周邊環境也持續管制中，請民眾切勿擅闖以免觸法。

今年截至目前，台灣共81例屈公病病例，其中14例為本土病例，分別為新北市13例（中和區9例，永和區、新莊區、新店區及土城區各1例）及台北市1例（萬華區）；另境外移入病例67例，感染國家以緬甸47例為多、其次為泰國10例，近1個月新增病例感染國家以緬甸為主。

羅一鈞提醒，近期受東北風影響，北部有局部降雨情形，提醒民眾雨後應加強環境巡查，澈底清除積水容器，防範病媒蚊孳生；如有發燒、頭痛、噁心、出疹及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史等，以利及早通報、診斷及防治。（編輯：張芷瑄）1080918