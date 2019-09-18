NCC7月電視新聞觀測 韓國瑜居8頻道報導之冠

（中央社記者吳柏緯台北18日電）NCC今天公布7月電視新聞報導觀測報告，除台視、華視與東森外，新聞頻道報導最多的政治人物仍為高雄市長韓國瑜。不過NCC說明，比起前2次調查，比例已逐步下降。

國家通訊傳播委員會（NCC）鎖定台視、中視、華視、壹電視、年代、東森、中天、民視、三立、TVBS與MOD的寰宇新聞二台等11個頻道，從7月21日到7月27日，針對每天中午12時到13時、晚間19時至20時的新聞報導標題進行觀測。

NCC於今天公布今年7月的電視新聞報導觀測結果，NCC發言人蕭祈宏說，雖然部分頻道對特定政治人物的播報比率仍然偏高，但是與前兩次的調查情況相比已略有趨緩。

觀測期間，綜合各台報導時間最長的前5位特定人物分別為韓國瑜、蔡英文、柯文哲、黃國昌、郭台銘。其中，台視、華視與東森的第一名是總統蔡英文，其餘8台都是高雄市長韓國瑜居冠。

進一步分析關於韓國瑜報導占新聞時間的比率，最高前3頻道分別為中天（秒數62.47%）、中視（秒數45.56%）、年代（秒數42.40%）；蔡英文報導占新聞時間的比率，最高前3頻道分別為中視（秒數35.68%）、華視（秒數30.12%）、台視（29.76%）。

蕭祈宏今也首度表示，最快9月起的「電視新聞報導觀測報告」將委由PTT創世神杜奕瑾創辦的台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）執行。（編輯：黃國倫）1080918