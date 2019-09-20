iPhone 11蘋果直營店開賣 果粉2度搶頭香

（中央社記者吳家豪台北20日電）iPhone 11系列新機今天開賣，蘋果在台第2家直營店Apple信義A13首度開賣iPhone新機，由30歲許先生搶到頭香，2017年iPhone X開賣時，他也是首位到台北101直營店的客戶。

許先生從第一代iPhone開始使用，已是12年資深果粉。他受訪表示，大約每2年換一次新機，目前使用的是iPhone X白色256GB，今天準備要買iPhone 11 Pro Max夜幕綠256GB，沒選擇最大容量512GB是因為用不到那麼多。

許先生今天凌晨4時左右到現場排隊，行程與前年排隊購買iPhone X時幾乎相同；今天買完iPhone新機後，他還要趕去上班。

他指出，對iPhone 11 Pro Max最感興趣的是超廣角鏡頭和夜拍功能，雖然iPhone 11也很酷，但因為預期要使用2到3年，還是希望使用比較好的機種。

根據蘋果台灣官網顯示的3款新機售價，6.1吋採用LCD螢幕的iPhone 11售價新台幣2萬4900元起，較去年推出的iPhone XR降低2000元；5.8吋採用OLED螢幕的iPhone 11 Pro售價3萬5900元起；6.5吋採用OLED螢幕的iPhone 11 Pro Max售價3萬9900元起。（編輯：楊玫寧）1080920