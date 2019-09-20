iPhone 11新機15分鐘就上手 蘋果開課指點訣竅

iPhone 11系列新機20日在台灣開賣，蘋果直營店Apple信義A13首度推出「快訣竅」課程，在15分鐘內分享如何拍攝慢動作自拍、調整背景模糊等。中央社記者吳家豪攝 108年9月20日

（中央社記者吳家豪台北20日電）iPhone 11系列新機今天開賣，蘋果直營店Apple信義A13首度推出Today at Apple「快訣竅」課程，協助客戶在15分鐘內上手新功能，例如拍攝慢自拍、調整背景模糊等。

「快訣竅」課程包括拍攝慢自拍、拍攝團體自拍照、嘗試不同角度等內容。例如在拍攝團體自拍照時，可點擊相機介面上的箭頭，納入更多人；後鏡頭切換到人像模式時，選擇「高色調燈光黑白」，輕點快門鍵即可拍出具有攝影棚效果的照片。

此外，調整背景模糊的功能也更進步，切換到人像模式時輕點f鍵，就能透過滑動來調整焦距。

Apple信義A13的「快訣竅」課程今天將進行10場以上，由蘋果直營店的講師不定期舉辦，消費者進到店內可隨時加入，不需事前預約。日後也將推出其他相關的Today at Apple課程。

蘋果公司3款新iPhone 11於20日開賣，台灣納入首波開賣市場，分析師認為iPhone高階機型在美國需求強勁，中國iPhone市占率也將逐步改善，上調今年iPhone11系列出貨量到7000萬支至7500萬支。（編輯：鄭雪文）1080920

iPhone 11系列新機20日在台灣蘋果直營店Apple信義A13開賣，圖左至右為6.5吋iPhone 11 Pro Max、5.8吋iPhone 11 Pro、6.1吋iPhone 11。中央社記者吳家豪攝 108年9月20日