電子菸相關患病人數激增 美國破500例

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國衛生當局今天指出，與電子菸有關疾病爆發，在美國已有500多人患病，洛杉磯將採取措施成為最新禁止加味電子菸的城市。

法新社報導，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）週報，罹患這種神秘肺部疾病的人數，已知由380人增至530人，致死人數維持在7人不變。

CDC副主任舒查特（Anne Schuchat）表示，患病人數逾半年齡在25歲以下且3/4為男性。18歲以下病患佔16%。

電子菸一直以來被宣傳為較抽菸安全的一種替代品。但批評者表示對電子菸風險知之甚少，且不同口味的電子菸油對孩童尤其具有吸引力，具有讓他們對尼古丁成癮的風險。

美國食品暨藥物管理局（FDA）菸草產品中心主任澤勒（Mitch Zeller）說，FDA實驗室正針對150多個可疑產品的樣本進行測試，但尚未確認導致病人罹患嚴重肺部疾病的真正原因。

美國衛生當局7月首度發現，電子菸與年輕人通報出現的嚴重呼吸困難、咳嗽、胸痛甚至噁心症狀有關。

紐約州隨即採取行動，因應民眾對電子菸影響健康的恐慌。紐約州17日禁止加味電子菸並即刻生效，此前，密西根州本月稍早宣布禁令，但尚未生效。

洛杉磯市檢察官費耶（Mike Feuer）今天也建議全市禁止加味菸草產品。

此外，印度昨天宣布，禁止銷售所有電子菸產品。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1080920