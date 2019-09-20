iPhone 11買氣旺 夜幕綠新色恐缺貨

（中央社記者江明晏台北20日電）蘋果新機iPhone 11今天開賣，由於價格相對親民，電信業看好買氣不受5G上路前影響，預約量倍增，整體銷量將年成長1成5以上，而首波消費者較青睞高價Pro系列，但夜幕綠恐缺貨。

蘋果iPhone 11系列3款新機今天在台正式開賣，除了蘋果專賣店外，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星、亞太電信等5大電信業者與各蘋果經銷通路業者全力備戰，加上今年售價不漲反降的策略奏效，各家電信商普遍看好買氣。

中華電信董事長謝繼茂表示，由於今年蘋果售價較親民，加上供貨量比過去寬鬆，看好銷量顯著成長，尤其來自iPhone 6系列的換機潮，而預約比例中，有7成是來自Pro系列，顯示台灣果粉青睞大螢幕。

而供貨占比上，電信業者觀察，iPhone 11初期占比多，而許多果粉最青睞的夜幕綠色卻是供貨最少的，初期可能會有缺貨狀況。

台灣大哥大總經理林之晨今年首度參與iPhone開賣，他表示，今年買氣「比去年熱很多」，預購量是去年的兩倍，不過當時是兩波iPhone分開開賣，觀察iPhone11和11 Pro都很受歡迎，Pro系列占6成，其中夜幕綠最受歡迎，占其中的6成，預估供貨能符合預購比例，但夜幕綠短期會缺貨。

遠傳電信副總經理杜偉昱表示，iPhone 11 Pro系列預約超過5成，夜幕綠新色占3成以上，整體買氣預估比去年成長1成5以上，長期更看好iPhone 11銷售，夜幕綠初期雖供不應求，但每週都會到貨。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸相當看好今年買氣，「有超乎想像之感、登記量和去年總量相比成長1倍，預估有6成的轉換率，一個年度來看銷量會成長2到3成。」

朱曉幸指出，Pro系列夜幕綠色的預約占比5成左右，但到貨比例大概只有2成，預估供貨狀況蠻緊的，而iPhone 11的預約客戶中，紫色和綠色都各3成，申辦資費方面也是999元比較多，有近8成，拉長來看，還是iPhone 11會賣比較好，畢竟價格較親民。

由於今年蘋果也針對不少舊機調降，朱曉幸說，去年舊機銷量也有3成，看好今年也會有3成以上的比例，也因為新舊機齊發，台灣每年都維持170萬支的總銷量。

亞太電信祭出999元iPhone 11零元入手、iPhone Pro 9999元的預購限量方案，搶得頭香的果粉排了120個小時，並開放3位果粉進入萊爾富超商限時1分鐘掃貨，創造話題。

亞太電信行銷中心副總經理鄧美慧今天表示，看好今年新機買氣，由於價格合理、規格又比較好，又有新的顏色，電池續航力增加，認為性價比去年更好，整體預購量較去年成長約3成，但全年銷售量因為499因素、5G上路前等變數還需要觀察。

而由於去年499之亂拉低平均資費，電信業者都希望透過iPhone拉抬每戶平均貢獻金額（ARPU），謝繼茂表示，iPhone向來對ARPU貢獻高，999元以上資費佔比高，他也認為5G上路前的觀望，不至於壓抑買氣，因為5G需要布建時間。

台灣大和遠傳都指出iPhone有高達8成的用戶都是申辦999元以上的資費，亞太電信和台灣之星也透過iPhone拉升高資費用戶比例。（編輯：鄭雪文）1080920