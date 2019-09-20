加油要快 下週汽油估再漲4角或5角

依油價公式估算，23日起各式汽、柴油將調漲0.8及0.9元，雖因亞鄰最低價，中油預估吸收汽油漲幅0.3至0.4元，各式汽油預估仍將調漲0.4或0.5元。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北20日電）開車族加油要快，依油價公式估算，23日起各式汽、柴油將調漲0.8及0.9元，雖因亞鄰最低價，中油預估吸收汽油漲幅0.3至0.4元，各式汽油預估仍將調漲0.4或0.5元，連續2週調漲。

若依公式估算後考量亞鄰最低價限制，預估調整為92無鉛汽油每公升27.2或27.3元、95無鉛汽油每公升28.7或28.8元、98無鉛汽油每公升30.7或30.8元、超級柴油每公升25.6元。實際調整金額依中油22日中午公布為準。

沙烏地阿拉伯油田日前遭無人機攻擊，沙國主動暫時關閉生產設備進行檢查而影響產量，導致國際油價上漲，若不考量亞鄰競爭國最低價及平穩機制條件，預估下週汽、柴油零售價格每公升將各調漲0.8及0.9元。

不過，沙國已宣布預估將在9月底恢復生產，近日國際油價趨勢走跌，後續仍有調降可能。

根據中油官網，累算至19日的7D3B週均價為64.83美元，較上週60.73美元上漲4.10美元。新台幣兌美元匯率31.011元，較上週31.189元升值0.178元。（編輯：楊玫寧）1080920