衛福部年砸11億 9月起替6千身障機構人員加薪

（中央社記者張茗喧台北20日電）衛福部今天宣布未來每年將斥資11.2億元，替全台6000名身障機構人員加薪，9月起每人平均加薪2000元；另在日照機構接受照顧的身障者，明年元旦起將可領取最高8499元生活補助。

衛生福利部今天上午臨時召開記者會，宣布推出「身心障礙福利機構服務躍升計畫」，替身障機構加薪、留住人才，同時放寬身障者領取生活補助。

衛福部次長薛瑞元表示，身障機構長期扮演減輕身障家庭照顧重擔角色，也是許多身障者的第2個家，衛福部為避免增加身障家庭負擔，限制身障機構每月最多只能收取新台幣2萬1000元照顧費用，導致身障機構無法給予很好的薪資，人員流動率也高。

衛福部社會及家庭署署長簡慧娟說，隨近年政府替長照照顧服務員加薪，許多身障機構人員紛紛轉往長照領域，照顧人力嚴重流失，經營陷入瓶頸，因此衛福部去年起開始研議相關補助辦法，盼解決身障機構經營的燃眉之急，因此今天一公告相關辦法便召開記者會宣布好消息。

簡慧娟說，在身障機構補助方面，全日型身障住宿機構每收治一名身障者，每月可領取6000元補助，夜間型住宿機構及日間服務機構則是每人每月補助3600元；據統計，身障機構平均收治個案約為49至200人。

簡慧娟指出，為了確保每分錢都花在刀口上，申請補助的身障機構必須平均調高工作人員薪水2000元，其中像是社工、教保、護理等甲類專業人員自9月起，每月薪資應達3萬4000元，預估將有248家身障機構、5996名服務人員受惠，每年將增加約11.2億元經費。

此外，同樣是到日照機構接受照顧，老人家每月可依法領取生活補助費，身障者卻不行，因此衛福部這次同步放寬身障者生活補助費申請條件，鼓勵身障者使用日照服務。

簡慧娟說，明年元旦起，凡是到日照機構接受服務的身障者，依障礙程度、家庭經濟狀況，每月可領取3628元至8499元不等的補助，預計將有3000人受惠，每年將增加1.8億元經費。（編輯：張芷瑄）1080920