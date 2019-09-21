聘外籍看護喘息服務再放寬 全台近18萬人受惠

（中央社記者陳偉婷台北21日電）衛福部今天宣布，放寬外籍看護工家庭使用喘息服務對象，經評估長照需要等級為7或8級者，只要外籍看護工短時間休假，就可申請喘息服務，估受益者近18萬人。

過去因長照資源有限，家庭喘息服務多集中在家庭照顧者；若聘外籍看護工家庭，必須要外勞連續1個月沒有提供服務，第31天開始才能申請喘息，申請條件嚴格，導致許多聘請外籍看護工家庭無法適用，看護工因此難以休假，勞動條件差。

衛福部在2018年底先放寬外籍看護工家庭喘息服務，但僅開放獨居或主要照顧者為70歲以上的長照需要者，經縣市照管中心評估失能等級為7至8級，如外籍看護工短時間休假，即可予以給付喘息服務補助。

衛福部上午再透過新聞稿發布新利多，將再放寬外籍看護工家庭喘息服務，只要受照顧者失能等級為7至8級者，就可在外籍看護工短時間休假申請喘息服務，有助讓更多聘用外籍看護工家庭的照顧者得到喘息機會。

長照司副司長周道君上午受訪時表示，考量家庭照顧者身分及現在居住型態多元，且受照顧者失能等級為7至8級者，的確需要較為綿密的照顧服務，當此類家庭的外籍家庭看護工臨時請假或週休二日，可能有照顧安全的疑慮。

周道君說，適用家庭一年最多可申請21天喘息服務，根據衛福部估算，預估符合受益人數達17萬9000餘人。看護工家庭喘息服務低收入戶全部免費，中低收入戶自付5%，一般戶自付16%。新方案將於近日公告。

衛福部也提醒，聘有外籍家庭看護工家庭若有長照服務的申請需求，可利用市話或手機撥打「1966」，將有縣市照顧管理中心的專人提供申請長照相關服務資訊。（編輯：卞金峰）1080921