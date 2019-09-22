史萊姆黏土藏危機 5歲女童瘋玩手指爛

一名5歲女童因瘋玩史萊姆導致手指龜裂發炎，醫師警告，史萊姆中含有硼砂，恐致接觸性皮膚炎。（示意圖／圖取自維基共享資源；作者Nevit，CC BY-SA 3.0）

（中央社記者張茗喧台北22日電）「史萊姆」水晶黏土藏風險，近日一名5歲女童因瘋玩史萊姆，導致手指龜裂發炎。醫師警告，史萊姆中含有刺激性的硼砂，恐致接觸性皮膚炎，誤食還可能中毒，呼籲政府嚴管。

近年史萊姆（Slime）成了孩童界新寵，卻頻傳有孩童玩到指紋消失，如今再爆孩童因史萊姆而受傷。

收治個案的兒科醫學會副秘書長、小兒科醫師詹前俊告訴中央社記者，這名年僅5歲女童近1、2週來天天玩史萊姆，手指出現過敏、搔癢症狀，女童即便把傷口抓到破皮流血，仍繼續玩史萊姆，導致傷口發炎，手指也嚴重龜裂，確診為接觸性皮膚炎。

詹前俊說，許多史萊姆裡都有硼砂，是消毒劑的一種，具有毒性及刺激性，另外也有多色素，這些都可能導致皮膚過敏，出現紅腫、癢、痛等症狀，若傷口細菌感染甚至可能出現蜂窩性組織炎，不可小覷。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，硼砂毒性雖不高卻有刺激性，皮膚接觸可能導致接觸性皮膚炎，誤食則會引起腸胃不適，出現噁心、嘔吐等症狀；此外，硼砂遇到水會變成硼酸，大量誤食甚至可能出現代謝性酸中毒，引發腎衰竭等嚴重後果，呼籲玩完史萊姆務必把手洗乾淨才可吃東西。

詹前俊指出，國際間因史萊姆導致孩童受傷事件頻傳，有國家發展出不含硼砂的史萊姆，呼籲政府單位重視此問題，例如要求業者在包裝上加註警語等，尤其12歲以下孩童判斷能力還不足，建議父母最好別讓孩子玩，避免危害健康。（編輯：管中維）1080922