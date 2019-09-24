節能家電退稅申請破40萬台 暖氣機購機潮可期

（中央社記者吳佳蓉台北24日電）節能家電減徵貨物稅優惠6月15日上路，統計至9月22日，申請家電台數已達41.6萬台，其中高達94%已完成退稅，金額達新台幣6.5億元；隨天氣轉涼，減稅優惠後續可能帶動一波暖氣機購機潮。

中區國稅局表示，政府祭出節能家電減徵貨物稅優惠，自今年6月15日上路，為期2年，至2021年6月14日止落日；優惠期間民眾購買能源效率第1、2級的新電冰箱、冷氣機、暖氣機及除濕機，每台最高可享2000元退稅。

以冷氣機、暖氣機及除濕機為例，冷暖氣機額定冷氣能力在3.6KW以下，退稅1600元，高於3.6KW則退稅2000元；除濕機額定除濕能力在每日9公升以下，退稅500元，額定除濕能力在每日9至12公升，退稅900元，額定除濕能力在每日12公升則退稅1200元。

中區國稅局指出，統計至9月22日，全國申請件數已達34萬7909件，由於有同一案一次申請多台情形，換算申請家電數更是高達41萬6125台；除少數案件因重複申請、購買時間不符規定、待補件，國稅局尚未處理或不予收件外，其中94%申請案都已領到退稅，金額達6億4828萬元。

中區國稅局說，由於上路後適逢進入夏季，申請退稅案件以購買冷氣機最多，已退稅案件中77%都是冷氣金案件；如今邁入秋冬季節，隨氣溫漸漸轉涼，預估下半年暖氣機申請案件也將逐漸增加，帶動一波購機潮。

中區國稅局表示，節能家電退稅的申請方式有2種，第一種為紙本申請，民眾可填好申請書，檢附身分證影本以及載明廠牌、品名及型號的統一發票（雲端發票或電子發票證明聯免附）或收據影本，郵寄或臨櫃至任一國稅局申辦。

第二種為線上申請，透過財政部稅務入口網的「購買節能電器退還減徵貨物稅專區」，使用憑證（包括自然人憑證、已註冊健保卡、營利事業工商憑證、組織及團體憑證等）登錄申請，免附身分證影本，可直接於網路夾檔傳送統一發票或收據影本。

如果不會上傳或上傳失敗，也可在提出申請後10個工作日內，將統一發票或收據影本黏貼於「應檢送文件申請表」上，親自或郵寄到通訊地址所在地國稅局。

中區國稅局建議，民眾若想快速領到退稅，可使用線上申辦並選擇帳戶直撥退稅，免出門、免排隊、免郵寄附件、免附身分證，還可線上查詢退稅辦理進度，好處多多。（編輯：楊凱翔）1080924