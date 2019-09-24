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重點項目不同 今年核安演習人數略減

最新更新：2019/09/24 13:32

（中央社記者吳柏緯台北24日電）今年的核安演習在九月初於核三廠進行，原能會表示，今年的演習參與人數比民國105年的核三廠演習，約減少1000多人。

原子能委員會指出，今年核安演習9日起連續3天在屏東核三廠週邊執行，恆春鎮及滿州鄉的民眾都有參與，演練項目包括海上疏散、防災社區演練、恆春機場防護站演練，與南灣海灘遊客勸離及疏散收容等。

雖然不少民眾主動參與，不過原能會表示，今年的人數比起105年在核三廠的核安演習，總人數較少。原能會說明，由於規劃演練重點項目不同，因此參與人數會有不同。主要是今年執行學校核安防護教育，而師生總參與人數比105年核安演習少1000多人，造成民眾參與率下降。

不過若分析個別演習的參與人數，仍有部分項目參與人數成長。原能會說，第3天的疏散收容演練，參與人數為400人，較105年的核安演習時，增加了240人。

至於整體防災收容的能力，原能會說明，除了加祿堂與大武的兩個國軍營區可收容1153人，屏東市、東港鎮、枋寮鄉與滿州鄉等地的旅宿業者可收容8376人。鄰近的萬金營區及東岸營區也可視情況加入安置，可收容2111人，此外，包含各地體育館、活動中心，或由中央災害應變中心協調跨縣市收容安置。（編輯：鄭雪文）1080924

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