超級傷寒台灣首例 男子國外出差染病1天腹瀉19次

疾管署24日公布，國內新增一例境外移入傷寒病例，為中部30餘歲男性，此為台灣首例廣泛抗藥性傷寒。個案起初腹瀉狀況較為嚴重，甚至一天拉肚子19次，且持續腹瀉超過一個月。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者陳偉婷台北24日電）疾管署今天公布，國內新增一例境外移入傷寒病例，為中部30餘歲男性，此為台灣首例廣泛抗藥性傷寒。醫師提醒，民眾前往傷寒高風險國家應提高警覺。

這名境外移入傷寒個案為中部30餘歲男性，潛伏期間曾到摩洛哥、印度、印尼及巴基斯坦出差，8月4日起陸續出現腹瀉、發燒、紅疹等症狀，在國外期間僅吃胃藥、沒有就醫，8月26日回國後就醫，因症狀持續，8月31日再次就醫並採檢，由血液培養檢出傷寒桿菌陽性確診。

個案起初腹瀉狀況較為嚴重，甚至一天拉肚子拉了19次，且持續腹瀉超過一個月。目前症狀均已改善、生命徵象穩定，且住院隔離中，同住家人無疑似症狀。依基因定序及抗藥基因比對結果，研判感染地為巴基斯坦。

值得注意的是，在個案檢體檢出廣泛抗藥性（XDR）傷寒菌株，為國內首次檢出，對臨床常用治療傷寒的抗生素絕大多數具抗藥性，僅能使用後線抗生素治療。

衛生福利部疾病管制署24日公布，國內新增1例境外移入傷寒病例，個案起初腹瀉狀況較為嚴重，甚至一天拉肚子19次，且持續超過一個月，目前症狀已改善，研判感染地為巴基斯坦，此為台灣首例廣泛抗藥性傷寒。中央社記者陳偉婷攝 108年9月24日

疾管署防疫醫師林詠青在記者會表示，傷寒是腸胃道傳染病，潛伏期約8至14天（可由3至60天不等），傳染途徑為生食或食用未煮熟、遭受病患或帶菌者糞便污染的食物或飲水。

林詠青說，傷寒常見症狀有持續性發燒、頭痛、腹痛、腹瀉或咳嗽等。若沒有適當治療，可能併發小腸穿孔，死亡率可能到1成；但若有適當治療，死亡率可大幅下降到1%以下。

預防傷寒的方法包括食物充分煮熟並以熱食為宜、飲用水煮沸或使用瓶裝的礦泉水，此外，飯前便後一定要以肥皂或洗手劑澈底洗手。

依疾管署疫情統計資料顯示，今年截至9月23日，傷寒病例共18例，其中14例為境外移入病例，感染國家分別為印尼6例，柬埔寨2例，印度、菲律賓、緬甸、中國大陸、馬來西亞及巴基斯坦各1例；另4例為本土病例。

國際間廣泛抗藥性傷寒疫情集中於巴基斯坦東南部信德省（Sindh）疫情持續，從2016年開始有病例報告，今年截至9月8日累計近5200例，高於2016至2018年全年總數，病例數中以首府喀拉蚩（Karachi）占超過6成為多，其次為海德拉巴（Hyderabad）占2成；該首府2017年來累計近7200例，近4成為1至4歲孩童。另澳洲近期出現首例確診個案，為20個月大女童，發病前曾至巴基斯坦旅遊。

林詠青表示，目前國內旅遊醫學門診有提供自費傷寒疫苗，提醒計劃到傷寒高風險國家或地區2歲以上的民眾（尤其前往較偏僻或衛生條件較差的小型都市、村落，從事志工活動、探親或個人旅遊等），於出國前2至4週先前往諮詢評估接種。（編輯：張雅淨）1080924