網傳烘爐地為屈公病疫區 疾管署：謠言別再傳

（中央社記者陳偉婷台北24日電）衛生福利部疾病管制署今天公布，新北市中和區又增一名屈公病個案，與國強嶺群聚有關；另外，網路流傳「中和烘爐地為屈公病疫區」，實屬疫情謠言，民眾不要相信且別亂傳。

疾管署下午公布，新北市新增1例本土屈公病病例，為中和區內南里50多歲女性，近期未出國，8月31日起陸續出現頭痛、全身發熱、腹瀉、肌肉關節痛、紅疹及手指關節紅腫等情形，9月15日就醫，16日由醫院通報，今天第二次採檢並檢驗確診。

疾管署疫調發現，個案發病前主要於內南里住家及秀山里工作地活動，因其住家鄰近國強嶺，研判在住家周邊感染的可能性較高。國強嶺群聚已累計17例個案。

因應中和區本土屈公病群聚疫情，新北市政府日前已擴大防疫管制區，增列牛埔山近國強嶺與圓通寺間的步道。目前有22條步道列管。

不過，疾管署副署長羅一鈞表示，近期社群媒體間流傳一則「近期請大家不要去中和烘爐地週邊活動，該區域現在是疫區且已封山消毒」的訊息，但烘爐地周邊目前非疫區，也沒有列入管制區域，此為錯誤訊息。

羅一鈞說，民眾如收到來源不明的疫情資訊，應先與衛生單位查證，勿隨意轉傳，依據傳染病防治法，散播有關傳染病流行疫情的謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，最高可科新台幣300萬元以下罰金；另依社會秩序維護法，散布謠言足以影響公共安寧者，得處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

羅一鈞說，屈公病疫情已有趨緩跡象，且天氣轉涼後也有助防疫，疫情應可在10月中旬解除警報。

今年截至目前，台灣共87例屈公病病例，其中18例為本土病例，分別為新北市17例及台北市1例；另境外移入病例69例，感染國家以緬甸48例為多，其次為泰國11例，近一個月新增病例感染國家以緬甸為主。

疾管署呼籲，民眾應加強環境的「巡、倒、清、刷」，防範病媒蚊孳生；另請勿擅闖防疫管制區域，避免受罰。如有發燒、頭痛、噁心、出疹及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史等，以利及早通報、診斷及防治。（編輯：管中維）1080924