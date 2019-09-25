含致癌物胃藥風波 首波2款檢驗合格重新上架

（中央社記者張茗喧台北25日電）知名胃藥「善胃得」日前被驗出含有致癌疑慮的不純物，全台38款同成分藥品預防性下架。食藥署今天公布首波檢驗合格名單，宣布2款、12批胃藥將可重新上架販售。

衛生福利部食品藥物管理署13日接獲美國食品藥物管理局（FDA）、歐洲藥品管理局（EMA）發布警訊指出，知名藥廠葛蘭素史克（GSK）生產的胃藥「善胃得」（Zantac）驗出有致癌疑慮的不純物N-亞硝基二甲胺（NDMA）成分。

根據食藥署統計，全台共有21家藥廠生產同成分雷尼替丁（ranitidine）藥品，領有38張藥品許可證，該成分藥品一年健保用量更高達8000萬顆；食藥署隨即於20日晚間宣布全台同成分藥品全數預防性下架，並以高血壓藥的NDMA標準96ng為限量，要求業者必須檢驗合格，才可重新上架。

食藥署今天以新聞稿公布首波檢驗合格名單，共有2款藥品、共12批檢驗合格，包括「生達胃恩利膜衣錠150毫克」1批、「悅擬停膜衣錠150毫克」11批。

食藥署藥品組簡任技正黃琴喨受訪時表示，全台同成分藥品已於23日全數下架完畢，目前陸續檢驗，由於該胃藥使用量大，影響民眾較多，因此只要一收到檢驗結果就會立即公布。

黃琴喨說，根據目前掌握到相關原料藥數量推估，可能生產出來、在市售流通的處方藥約有3.2億顆、指示用藥約1000多萬顆，但很多可能已被民眾吃下肚，實際下架數量仍在統計當中，同成分產品必須檢驗合格才能重新上架，最晚須於10月18日前檢驗完畢。（編輯：管中維）1080925