登革熱又來亂 今年首例登革病毒第三型台南現蹤

（中央社記者陳偉婷台北25日電）疾管署今天公布，台南市新增一例本土登革熱病例，為一名東區男性，是今年全台首例本土登革熱第三型，感染源不明。因新增個案，台南登革熱疫情又得延後解除警報。

衛生福利部疾病管制署中午透過新聞稿公布，台南市新增一例本土登革熱病例，為東區大學里30多歲男性，近期未出國，因出現發燒、頭痛、肌肉關節痛及眼窩痛等症狀曾分別於9月21日至23日就醫，經登革熱NS1快篩陽性通報，在24日晚間確診感染登革病毒第三型。

疾管署副署長羅一鈞受訪時表示，該個案感染登革病毒第三型，與台南市今年本土病例型別（第一型、第二型）不同，感染源還在調查中。

衛生單位調查，個案居住地和平時活動地均以台南市東區為主，週末會返回台中市南區老家，初步研判個案於台南市東區感染的可能性較高。

羅一鈞說，此個案為今年首例登革熱第三型本土病例，台南跟台中市都有展開各項防治作為。原先台南市登革熱疫情已暫歇，因新增個案，疫情監測要延後到10月22日。

今年截至目前，國內累計86例本土登革熱病例，為高雄市56例、台南市26例、新北市2例、桃園市1例、台北市1例。另有394例境外移入病例，近一個月新增個案感染國家以越南、菲律賓及柬埔寨為多，今年登革熱第三型個案以來自菲律賓、印尼為主。

羅一鈞提醒，時序雖已入秋，但目前氣溫仍利於病媒蚊生長，且近期各地偶有降雨，提醒民眾不可掉以輕心，應持續加強防蚊措施，並落實環境巡視與孳生源清除，確保自身及周遭親友健康。（編輯：張芷瑄）1080925