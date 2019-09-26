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口服新藥治癒7萬人 衛福部：2025可望消滅C肝

最新更新：2019/09/26 13:49
衛生福利部推動2025年台灣消除C肝政策，106年起開始給付C肝口服新藥，迄今已投入新台幣148.38億元，治療7萬多人，病人治癒率達97.5%以上。圖為C型肝炎防疫衛教宣傳。（圖取自衛福部網頁cdc.gov.tw）
衛生福利部推動2025年台灣消除C肝政策，106年起開始給付C肝口服新藥，迄今已投入新台幣148.38億元，治療7萬多人，病人治癒率達97.5%以上。圖為C型肝炎防疫衛教宣傳。（圖取自衛福部網頁cdc.gov.tw）

（中央社記者顧荃台北26日電）衛生福利部今天表示，推動2025年台灣消除C肝政策，106年起開始給付C肝口服新藥，迄今已投入新台幣148.38億元，治療7萬多人，病人治癒率達97.5%以上。

衛福部上午在行政院會院報告「2025消除C肝」報告，要在2025年完成治療25萬名C肝病人，希望比世界衛生組織（WHO）設定2030年C肝治療80%覆蓋率的目標，提早5年達成。

衛福部報告指出，C型肝炎是僅次於B肝的肝病第二號殺手，目前C肝雖尚無疫苗可用，但C肝口服新藥的治癒率可達9成以上。衛福部106年起開始給付C肝口服新藥，並在今年全面提供C肝病人治療，迄今已投入148.38億元，治療7萬多人，病人治癒率達97.5%以上。

衛福部次長何啟功出席院會後記者會時表示，C肝口服新藥106年治療9538人、107年1萬9549人，今年目標是治療4萬2000多人；治癒率方面，106年是97%、107年是97.4%，今年預估治癒率可達98.5%。治癒率一直提高，一方面是因為藥物的效果，一方面是放寬進入治療的標準。

行政院長蘇貞昌在院會中表示，C肝是造成台灣人肝硬化與肝癌的第二大原因，根據推估，國內約有40萬名C肝病人，且每年還有近7000人新感染。為加強防治，衛福部完成「2018-2025國家消除C肝政策綱領」，包括強化預防、篩檢及治療三大策略。

蘇貞昌指出，C肝新藥具有療程短、安全性好及治癒率高的特性，被視為全球C肝防治的新契機。因此政府一方面加強篩檢，二方面放寬治療門檻，原本經檢出C肝病毒者，需持續超過6個月陽性才可納入健保治療，現在只要檢測到C肝病毒即可治療，並大幅增加健保給付新藥的預算，由2017年的31億元，倍增到今年的68億元，讓C肝病人得以大大減輕自費負擔，儘早接受治療，並減少傳染源及阻斷傳播。

蘇貞昌要求衛福部持續積極辦理各項C肝防治作為，例如藉由公衛教育廣為宣導，成人預防保健有提供45到53歲的國民（原住民則為40到60歲）一生能享有一次免費的B、C肝炎篩檢服務，鼓勵需要者多加利用；在主動篩檢方面，則優先介入高盛行地區、高風險對象。從預防、篩檢到治療，連成一線，及早發現，及早治療。（編輯：鄭雪文）1080926

影片來源：衛生福利部疾病管制署YouTube頻道
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