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彰化縣110歲人瑞梁李險 長壽祕訣睡足9小時

最新更新：2019/09/27 15:26

（中央社記者吳哲豪彰化27日電）彰化縣長王惠美今天探視家住彰化市的110歲人瑞梁李險阿嬤，梁李險五代同堂，孫子到玄孫40多人，梁李險和王惠美分享長壽的祕訣是每天睡足9個小時，在飲食方面不挑食。

重陽節即將到來，彰化縣長王惠美今天在彰化縣政府社會處長王蘭心、秀水鄉長林英嘉等人陪同下，探視住在彰化市的110人瑞梁李險，贈送新台幣1萬元的敬老禮金，也幫梁李險阿嬤切蛋糕，祝重陽節快樂。

梁李險育有1子1女，26歲守寡，靠著自己耕作田地扶養兒女長大，梁李險的兒女也很爭氣，如今梁李險五代同堂，從孫子到玄孫有40多人，梁李險的兒子梁保舜說，母親身體硬朗，只有一點點重聽，前幾天聽到縣長要來拜訪很期待，也很開心。

梁保舜告訴王惠美，母親每天的作息很規律，晚上9時就寢，隔天早上6時起床，一定睡足9個小時，而且飲食清淡、不挑食，平時喜歡吃蠶豆和烤地瓜，保有好心情就是母親的長壽之道。

彰化縣長王惠美則和梁李險阿嬤等人說明，彰化縣今年百歲人瑞人數為145人，和去年相比增加22人，未來縣府會推動設置社區關懷據點、長青學苑以及獨居老人關懷訪視等政策，希望所有的長輩活得健康又快樂，彰化縣成為長壽縣。（編輯：方沛清）1080927

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