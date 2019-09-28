雨彈來襲 北市府：淹水狀況已消退

（中央社記者劉建邦台北28日電）受東北季風影響，台北市今天上午出現較大雨勢。台北市政府指出，信義路5段、松仁路附近出現淹水狀況，皆已消退；南深橋水位已降至警戒值以下，恢復通行。

中央氣象局指出，今天受東北季風影響，宜蘭、基隆北海岸及大台北山區仍是有陣雨的天氣，桃竹苗及花東也有局部短暫陣雨；基隆北海岸、花蓮、大台北山區及蘭嶼、綠島有局部大雨發生機率，注意瞬間大雨及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

台北市政府表示，北市上午出現較大雨勢，造成信義快速道路車行地下道有20公分至30公分、長度約100公尺的積淹水；松仁路253巷底、信義路5段38號停車場也因雨勢過大，造成局部性積淹水，目前已抽排掉；信義路5段巷弄內某幼稚園上午通報有淹水情形，現已消退；截至中午前，市區已無相關淹水狀況。

北市府指出，根據氣象資料顯示，目前東側對流雲系已略為減弱，但仍持續移入，預估今天仍有較大雨勢，尤其南港區、信義區的時雨量有機會達到20毫米至40毫米，呼籲住在易淹水處的民眾應架設防水閘門及採取適當防護措施。

北市府表示，因雨勢趨緩，南港區南深橋水位已降至警戒值以下，南深陸閘已開啟，並恢復正常通行；後續若持續降雨而造成基隆河水位上漲、漫淹至高灘地時，基於安全考量，隨時可能關閉河川疏散門，呼籲民眾若車輛有停放在河濱公園，應隨時注意撤離訊息。（編輯：戴光育）1080928