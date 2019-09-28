台大醫院傳遭陸駭客入侵 院方：政院調查中

（中央社記者張茗喧台北28日電）台大醫院系統傳遭駭客入侵，外界憂國家元首病歷資料恐外流。台大醫院表示，日前確實曾因駭客入侵向行政院報告，行政院仍在調查中，但國家元首病歷都有特別加密，應不致外流。

根據媒體報導，台大醫院電腦系統日前疑遭中國大陸駭客攻破，甚至進入系統「逛了一圈」，由於台大醫院有許多國家元首等重要人物病歷資料，引發各界關注。

台大醫院發言人王亭貴接受中央社記者電訪時表示，台大醫院的防火牆每天都有許多駭客攻擊，而且相關案件數量相當龐大，早已是家常便飯。

王亭貴坦言，根據資訊室說法，近期確實有因駭客攻擊事件向資安處報告，他推測可能是較嚴重的攻擊事件，但詳情仍由行政院調查當中，若調查結果出爐應由行政院統一公布。

至於駭客入侵是否導致重要人物病歷資料外流，王亭貴表示，元首的病歷資料一般醫師是看不到的，只有院長、主治醫師才能打開，一般都是就醫當天才會開啟，應不致外流。

王亭貴強調，台大醫院重視醫院資安議題，不僅有密碼及辨識碼保護，去年也成立資安小組，今年更編列一筆新的預算提升資安，持續強化防火牆。（編輯：張芷瑄）1080928