夜市抵用券兌換踴躍 第2波500萬張開始發放

（中央社記者廖禹揚台北28日電）配合國旅補助，經濟部加碼每房發給200元夜市抵用券，經濟部中部辦公室表示，第一波580萬張全數寄出後，本週已依旅宿業者申請量開始寄發第二波抵用券，預估再發出500萬張。

配合擴大秋冬國旅補助方案，經濟部針對入住參加交通部觀光局優惠活動旅宿的自由行旅客，加碼發給每房200元夜市抵用券，扣除在27日申請退出的雲林古坑及台南隆田、六甲夜市，目前全台有84處夜市適用。

中部辦公室官員表示，每張面額50元的夜市抵用券，第一波共寄出580萬張，已參考與交通部合作的旅宿業者房數全數寄出，第二波則由業者自行依營業狀況評估至11月底需求量提出申請，已在27日追加寄出100多萬張，第二波預估共將寄出約500萬張，整體預估將帶動290萬觀光人次。

官員提醒，因預算有限，建議評估有追加需求的業者盡快提出申請。

此外，為讓小本經營的攤商盡早收到款項，中部辦公室20日開始派遣專員至各夜市管理委員會收券，2天內即可撥款，加速作業時間，目前已完成10多萬張抵用券款項撥付，後續也將配合各夜市收取抵用券狀況調整收券頻率，爭取減輕攤商資金負擔。（編輯：楊玫寧）1080928