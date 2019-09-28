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擅闖屈公病防疫管制區打麻將 新北將裁罰5人

最新更新：2019/09/28 17:44
新北市府衛生局28日表示，上午於牛埔山近國強嶺與圓通寺間步道巡查時，發現民眾擅闖屈公病防疫管制區內打麻將，依傳染病防治法開出5張舉發單。（圖取自新北市衛生局網頁health.ntpc.gov.tw）
新北市府衛生局28日表示，上午於牛埔山近國強嶺與圓通寺間步道巡查時，發現民眾擅闖屈公病防疫管制區內打麻將，依傳染病防治法開出5張舉發單。（圖取自新北市衛生局網頁health.ntpc.gov.tw）

（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北市府衛生局今天表示，上午於牛埔山近國強嶺與圓通寺間步道巡查時，發現民眾擅闖屈公病防疫管制區內打麻將，現場依據傳染病防治法開出5張舉發單，後續將裁罰。

衛生局今天下午發布新聞表示，已將牛埔山近國強嶺與圓通寺間之步道，列為屈公病防疫管制區，限制一般民眾進入。

衛生局說，安排人員每天巡邏，今天發現有民眾闖入管制區內，在現場管制區內國旗嶺平台娛樂打麻將，除可能感染屈公病外，透過蚊子叮咬也可能再傳播給他人，呼籲民眾切勿進入管制區，查獲者最高可處罰鍰新台幣30萬元。（編輯：李錫璋）1080928

屈公病小百科
  • 疫情分布：主要在非洲撒哈拉沙漠以南、亞洲及南美洲等熱帶及亞熱帶地區，近年疫情已擴展至亞洲、非洲、歐洲及美洲超過60個國家
  • 感染途徑：被帶有屈公病毒的病媒蚊叮咬，主要為埃及斑蚊及白線斑蚊
  • 臨床症狀：發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛，約半數的病患會出現皮疹，症狀持續約3至7天。大部分患者在一週內可康復，較少見致死案例
  • 重症高危險群：新生兒、65歲以上年長者、患高血壓、糖尿病或心血管疾病者
  • 感染怎麼辦：
    1.發病期間要待在蚊帳內或室內避免蚊子叮咬造成更進一步傳染
    2.配合防疫單位的疫情調查及進行孳生源清除
    3.在固定的醫院診所就醫，以利診治及通報，並遵照醫師指示服藥，多休息多喝水
  • 資料來源：衛福部疾管署
新北市府衛生局28日表示，上午發現民眾擅闖屈公病防疫管制區內打麻將，呼籲民眾切勿進入管制區，查獲者最高可處罰鍰新台幣30萬元。（圖取自新北市衛生局網頁health.ntpc.gov.tw）
新北市府衛生局28日表示，上午發現民眾擅闖屈公病防疫管制區內打麻將，呼籲民眾切勿進入管制區，查獲者最高可處罰鍰新台幣30萬元。（圖取自新北市衛生局網頁health.ntpc.gov.tw）
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