108年首起校園群聚 成功大學4生染登革熱

（中央社記者陳偉婷29日台北電）疾管署今天公布，台南市有登革熱校園群聚，累積4人確診，都是成功大學學生。疾管署副署長羅一鈞表示，此事件為今年首起校園登革熱群聚，傳染源應是境外移入個案。

衛生福利部疾病管制署透過新聞稿公布，台南市有登革熱校園群聚，除9月25日已公布的東區大學里第三型30多歲個案外，新增2例本土登革熱病例及1例境外移入登革熱病例。

新增個案為北區東興里10多歲男性（案1）及東區大學里20多歲女性（案2），2人近期均無出國史，分別於9月23日及28日發病後就醫，因登革熱NS1快篩陽性通報，目前案1尚在分型中，案2通報確診為第三型登革熱病毒感染。

另境外移入個案為東區大學里20多歲男性（案3），為25日發布的登革熱病例擴大採檢確診，個案於9月10日從流行地區入境，12日出現發燒、倦怠及食慾不振等症狀，並無就醫紀錄，於28日經通報檢驗確診境外移入病例。

羅一鈞受訪時說，案1可被感染期間主要活動地以北區東興里居住地及東區大學里為主，另案2可被感染期間主要活動地為東區大學里，考量2人活動地均與25日發布的登革熱病例及案3有地緣關聯性，初步研判2案於台南市東區感染的可能性較高。案3則為境外移入個案。

這起群聚共4名個案，均為成大學生，疾管署、台南市政府及校方已展開並持續各項防治動員工作，針對校園及社區須持續監測至10月29日。

今年截至目前，國內累計89例本土登革熱病例，為高雄市57例、台南市28例、新北市2例、桃園市1例、台北市1例。另有398例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

氣象預報資料顯示近日對流雲系發展旺盛，各地午後易有局部大雨發生的機會，疾管署提醒，雨後一週為登革熱防治關鍵期，民眾應加強環境巡查並澈底清除積水容器，避免病媒蚊孳生；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。（編輯：管中維）1080929