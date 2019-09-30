颱風米塔影響桃園 市府盼民眾提早防颱

颱風米塔來襲，桃園市長鄭文燦30日出席災害應變中心工作會議表示，下午桃園風勢、雨勢可能會達標，且有上修趨勢，市府不可能做出上午正常上班上課、下午放假的不妥決定，因此當機立斷於29日晚間宣布停班停課，希望民眾提早做好防颱準備。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年9月30日

（中央社記者吳睿騏桃園30日電）隨著颱風米塔來襲，桃園市災害應變中心上午召開工作會議，桃園市長鄭文燦表示，颱風的影響主要出現在下午後，市府停班停課的決定，除方便民眾也希望大家提早做好防颱準備。

鄭文燦出席災害應變中心工作會議後表示，以往都是北北基同步決定、桃竹苗一起宣布放假，但這次新竹縣市的颱風預報情況不一致，桃園的天氣預報也指出，今天下午風勢、雨勢會達標，且有上修趨勢，市府不可能做出上午正常上班上課，下午放假的不妥決定，因此當機立斷在昨晚10時宣布停班停課。

鄭文燦說，這樣的決定也是要讓同仁有作業的空間。今天在交通部分就保持最基本的必要人力，至於農博則是休園一天，但基本的防災準備還是要做。而復興區則是預計下午由區長負責進行撤離作業，市府也首度啟用災防中心及巴陵地區前進指揮所的新視訊設備，相信未來在災防聯繫工作上可以做得更好。

桃園市政府表示，今天停止垃圾清運1天，除暫停路邊停車收費，並開放紅、黃線停車，至於機場捷運則視風速採減速及減班方式因應，而YouBike各場站及服務中心暫停營運，恢復營運時間將另行公告。另外，為協助民眾防颱，有需要的市民朋友，可以向里長登記領取砂包。（編輯：方沛清）1080930