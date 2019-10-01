Uber：配合政府政策 轉變營運模式

（中央記者江明晏台北2019年10月1日電）「Uber條款」將在10月6日開罰，Uber 今天表示，已決定配合政府政策轉變營運模式，將與計程車產業合作，持續以科技資訊平台身分服務多元化計程車隊業者。

交通部新修正的汽車運輸管理規則第103條之1，也被形容是Uber條款，嚴禁Uber與租賃業合作卻從事計程車營運行為，6月初上路，為了讓Uber駕駛有緩衝期，10月6日才針對違法租賃業者開罰。

Uber 今天發布新聞稿指出，歷經幾個月與交通部的協商，Uber已決定配合政府政策轉變營運模式。這是第2次 Uber 在政府的指導下調整營運模式，也展現Uber 持續深耕台灣，為強化夥伴關係而努力。

Uber 說明，認同政府鼓勵以科技解決問題並促進新創發展，以及政府決心將其納入交通運輸政策核心的努力，也肯定交通部長林佳龍推動多項轉型政策，包含允許多元化計程車免用計費錶、採用「預告車資」，以及牌照活化。1081001（編輯：黃瑞弘）