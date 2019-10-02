北都斷訊未提申請 NCC開罰10萬元

北都1日因為授權費用問題，將東森幼幼台與緯來育樂台下架。雖在NCC介入後，僅斷訊11小時便重新上架，但北都未提營運計畫變更，因此遭NCC開罰新台幣10萬元。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯台北2日電）由於授權費談不攏，昨日東森幼幼台與緯來育樂台從有線電視北都下架，雖在NCC介入後，僅斷訊11小時就恢復，但北都未提營運計畫變更，因此NCC仍開罰新台幣10萬元。

有線電視業者北都與頻道代理業者優視、浩鳴、大享，因授權費談不攏，加上國家通訊傳播委員會（NCC）調處不成功，大享代理的東森幼幼台與緯來育樂台兩個頻道，從昨天凌晨零時起斷訊，台北市共計5萬2016戶受到影響。不過在NCC介入後，斷訊僅維持11小時就恢復。

雖然斷訊後，北都立刻以Boomerang卡通台及Eleven Sport1替代，並在上午11點時恢復播出東森幼幼台與緯來育樂台，但仍違反「有線廣播電視法」相關規定，因此NCC今決議裁罰北都新台幣10萬元。

NCC發言人蕭祈宏說明，按照有線廣播電視法第29條規定，系統業者任何變更頻道的行為都需要提報變更營運計畫申請書，並由NCC審核通過後才能執行。北都雖然是被斷訊，但北都明知大享不授權播出的日期，卻未事先處理並遞交申請，導致斷訊後影響消費者權益，因此NCC決議開罰。

由於近期有線電視授權爭議不斷，因此NCC也決議，將參考國外經驗，推動有線廣播電視法的修法程序，增列授權費中裁程序，盼能有效弭平類似的爭議。（編輯：張均懋）1081002



