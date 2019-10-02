台灣設計節 屏東縣政府推雙層巴士觀光服務

2019台灣設計展5日起至20日將在屏東盛大舉行，屏東縣長潘孟安（左2）2日推薦縣府配合展覽推出的雙層巴士觀光服務，邀請民眾以不同視野高度遊覽屏東市區。中央社記者郭芷瑄攝 108年10月2日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣2日電）2019台灣設計展5日至20日在屏東舉行，屏東縣政府特別推出雙層巴士觀光服務，在台灣設計展期間免費讓民眾體驗，以不同的視野高度遊覽屏東市區。

雙層巴士今天首次公開亮相，屏東縣長潘孟安坐上巴士的最頂層，戴上斗笠，向民眾推薦屏東首見的雙層觀光巴士，斗笠是縣府提供給民眾的「在地味」貼心服務，以防禦屏東熾熱的陽光。

縣府表示，雙層巴士共有53個座位，包含上層備有冷氣空間10個、開頂區28個、沙發區6個，下層座位9個（含有無障礙區1位），設計展活動期間每天在下午2時30分、4時、6時及7時30分開4個班次，自屏東轉運站路側候車亭發車。

雙層巴士主要繞行屏東市區景點，從將軍之屋（勝利星村）、演武場、台糖縣民公園紙漿廠、萬年溪景觀橋，再回到屏東火車站，全程約50分鐘。

潘孟安表示，這是屏東第一次出現雙層巴士，希望藉由雙層巴士比一般公車更高的高度、更開闢的視角來看屏東市的改變，車上將由有導覽人員提供解說服務。晚上經過屏東公園的生命樹，也會點亮迎接，帶給大家更多的驚喜。

此外，縣府也規劃屏東市公車1日遊行程，民眾只要在「屏東小旅行」接駁車上，向服務人員購買新台幣50元的1日券，即可暢遊設計展各展場勝利星村、菸葉廠、台糖縣民公園，及屏東市和平公園、永大公園、演武場、職人町等景點，還可憑券享合作店家優惠。

另外，為迎接10月10日國慶煙火人潮，縣府交通旅遊處已規劃停車場及採全接駁服務，並比照台灣燈會設計貼心候車小禮「國慶煙火乖乖」，將提供給久候的乘車民眾。

台灣設計展及國慶煙火相關交通資訊，可在屏東縣政府官網上查詢或下載交通懶人包。（編輯：方沛清）1081002

2019台灣設計展5日起將在屏東盛大登場，屏東縣政府特別在展期間推出雙層巴士觀光服務，屏東縣長潘孟安（左）2日試乘推薦，歡迎民眾多加運用。中央社記者郭芷瑄攝 108年10月2日