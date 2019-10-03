7-8月統一發票 14位幸運兒中千萬特獎

（中央社記者吳佳蓉台北3日電）財政部表示，今年7、8月期統一發票已於9月25日開獎，詳細中獎清冊將於今天傍晚公布，初步統計共開出14張特別獎（1000萬元）發票，以及17張特獎（200萬元）發票。

雖然完整中獎明細傍晚才知道，但根據各超商自行公布的統計資料，14張特別獎（1000萬元）中獎發票中，有2張在統一超商開出，其中1張只花新台幣10元買報紙就中大獎，開出地點為台北市松山區民復門市；另1張由高雄市三民區坎城門市開出，花258元買飲品等商品中獎。

全家便利商店則開出1張特別獎（1000萬元）中獎發票，由台中市大雅清泉店開出，花225元買奶茶、民生用品而中獎。

特獎（200萬元）部分，17張中獎發票有多達4張由統一超商開出，有1張也是僅花10元就中獎，由苗栗縣公館鄉館福門市開出，另外3張消費金額分別為25元、63元及82元，各由新北市永和區添丁門市、金門縣金沙鎮陽翟門市及新竹市中山路竹城門市開出，大多購買零食、飲品、巧克力等商品。

全家也開出1張特獎（200萬元）中獎發票，消費者只花40元買冷壓椰子水就中獎，開出地點為台北市興德店。

財政部提醒，今年12月起統一發票獎金免稅門檻將提高至5000元，從7、8月期統一發票開始適用，提醒幸運中4獎（4000元）民眾，等到12月後再領獎，便可省下800元所得稅。

今年7、8月統一發票特別獎（1000萬元）獎號為45698621，特獎（200萬元）獎號為19614436，頭獎（20萬元）3組分別為96182420、47464012及62781818，增開2組6獎（200元）獎號928及899。自10月6日起開放領獎，期限至2020年1月6日。（編輯：楊凱翔）1081003