油價估連2降 汽油7日起大降6角

國際油價走跌，預估汽、柴油7日起每公升將分別調降新台幣0.6元、0.7元，98無鉛汽油每公升重返30元關卡。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北3日電）國際油價走跌，預估汽、柴油7日起每公升將分別調降新台幣0.6元、0.7元，98無鉛汽油每公升重返30元關卡，實際價格依中油6日中午公布為準。

汽、柴油價格有望連續2週調降，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估7日起汽、柴油每公升約各調降0.6元、0.7元，

如依預估，92無鉛汽油每公升26.5元、95無鉛汽油每公升28元、98無鉛汽油每公升30元、超級柴油每公升24.3元，汽油價格2週累計跌幅為0.8元，柴油則為1.2元。

沙烏地阿拉伯日前因無人機攻擊油田，影響原油供給，不過，沙國原油產能已逐步恢復，減緩市場擔憂情緒。美國製造業景氣不佳，加上美國商用原油庫存連3週回升，帶動本週國際油價走貶。

根據中油官網，累算至10月2日的7D3B週均價為59.60美元，較上週62.65美元下跌3.05美元；新台幣兌美元匯率31.054元，較上週31.037元貶值0.017元。（編輯：楊玫寧）1081003