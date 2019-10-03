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今年唯一大型抓寶新北開跑 日遊客也搶抓寶可夢

最新更新：2019/10/03 13:05
新北市政府觀旅局即日起至10月6日，在新北大都會公園舉辦今年全台唯一一場「Pokemon GO Safari Zone」，樹下滿是一邊乘涼，一邊補給、抓寶的民眾。中央社記者葉臻攝 108年10月3日
新北市政府觀旅局即日起至10月6日，在新北大都會公園舉辦今年全台唯一一場「Pokemon GO Safari Zone」，樹下滿是一邊乘涼，一邊補給、抓寶的民眾。中央社記者葉臻攝 108年10月3日

（中央社記者葉臻新北3日電）新北市政府觀旅局即日起至10月6日，在新北大都會公園舉辦今年全台唯一一場「Pokemon GO Safari Zone」，不少人從高雄、台南專程來抓寶，甚至有不少日籍觀光客到場，十分熱鬧。

新北市政府觀光旅遊局與手機遊戲精靈寶可夢GO（Pokemon Go）的開發公司Niantic合作，在新北市三重區新北大都會公園舉辦「Pokemon GO Safari Zone in New Taipei City」活動，從10月3日至10月6日，連續4天每天上午10時至下午5時開放抓寶，這也是今年全台唯一一場大型抓寶。

現場充滿民眾手持手機，站在樹下「補給」寶貝球，也有不少人身穿皮卡丘服裝前往，從往來的民眾可以發現，有許多日籍觀光客，為了參加活動特別前來抓寶，希望能找到稀有神奇寶貝。

中央社記者採訪在樹下紮營的柯姓民眾，他表示，自己並不抓寶，是為了陪愛抓寶的女朋友，才特別從台南北上來參加活動，會等到女友抓寶抓到過癮才離開。

新北市觀旅局表示，活動期間每天上午11時、下午2時與3時30分，皮卡丘以及敲音猴、炎兔兒、淚眼蜥這3隻將在11月上市的「寶可夢 劍／盾」中現身的寶可夢，也會在新北大都會公園的主舞台舉辦見面會及現場表演。

活動期間新北市內60處景點也將會有飛天螳螂、三蜜蜂、走路草、蚊香蝌蚪出沒，主會場新北大都會公園內另設有主題紀念品快閃商店、美食餐飲區、活動餐車以及休憩區。

觀旅局提醒，活動期間新北大都會公園內觀光市集南側停車場、觀光市集北側停車場、幸福水漾公園區停車場、萬善同區停車場、樂遊天地區停車場，活動期間禁止停車，請玩家多使用大眾運輸工具。（編輯：李錫璋）1081003

新北市政府觀旅局即日起至10月6日，在新北大都會公園舉辦今年全台唯一一場「Pokemon GO Safari Zone」，每天上午10時至下午5時開放抓寶。中央社記者葉臻攝　108年10月3日
新北市政府觀旅局即日起至10月6日，在新北大都會公園舉辦今年全台唯一一場「Pokemon GO Safari Zone」，每天上午10時至下午5時開放抓寶。中央社記者葉臻攝　108年10月3日
新北市政府觀旅局即日起至10月6日，在新北大都會公園舉辦今年全台唯一一場「Pokemon GO Safari Zone」，連續4天每天上午10時至下午5時開放抓寶，有來自日本的遊客前來。中央社記者葉臻攝 108年10月3日
新北市政府觀旅局即日起至10月6日，在新北大都會公園舉辦今年全台唯一一場「Pokemon GO Safari Zone」，連續4天每天上午10時至下午5時開放抓寶，有來自日本的遊客前來。中央社記者葉臻攝 108年10月3日
新北市政府觀旅局即日起至10月6日，在新北大都會公園舉辦今年全台唯一一場「Pokemon GO Safari Zone」，現場充滿手持手機的民眾低頭抓寶。中央社記者葉臻攝 108年10月3日
新北市政府觀旅局即日起至10月6日，在新北大都會公園舉辦今年全台唯一一場「Pokemon GO Safari Zone」，現場充滿手持手機的民眾低頭抓寶。中央社記者葉臻攝 108年10月3日
新北市政府觀旅局即日起至10月6日，在新北大都會公園舉辦今年全台唯一一場「Pokemon GO Safari Zone」，來自台南的柯先生（圖）陪女友來抓寶，為此還在樹下紮營。中央社記者葉臻攝 108年10月3日
新北市政府觀旅局即日起至10月6日，在新北大都會公園舉辦今年全台唯一一場「Pokemon GO Safari Zone」，來自台南的柯先生（圖）陪女友來抓寶，為此還在樹下紮營。中央社記者葉臻攝 108年10月3日
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