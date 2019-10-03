今年唯一大型抓寶新北開跑 日遊客也搶抓寶可夢

新北市政府觀旅局即日起至10月6日，在新北大都會公園舉辦今年全台唯一一場「Pokemon GO Safari Zone」，樹下滿是一邊乘涼，一邊補給、抓寶的民眾。中央社記者葉臻攝 108年10月3日

（中央社記者葉臻新北3日電）新北市政府觀旅局即日起至10月6日，在新北大都會公園舉辦今年全台唯一一場「Pokemon GO Safari Zone」，不少人從高雄、台南專程來抓寶，甚至有不少日籍觀光客到場，十分熱鬧。

新北市政府觀光旅遊局與手機遊戲精靈寶可夢GO（Pokemon Go）的開發公司Niantic合作，在新北市三重區新北大都會公園舉辦「Pokemon GO Safari Zone in New Taipei City」活動，從10月3日至10月6日，連續4天每天上午10時至下午5時開放抓寶，這也是今年全台唯一一場大型抓寶。

現場充滿民眾手持手機，站在樹下「補給」寶貝球，也有不少人身穿皮卡丘服裝前往，從往來的民眾可以發現，有許多日籍觀光客，為了參加活動特別前來抓寶，希望能找到稀有神奇寶貝。

中央社記者採訪在樹下紮營的柯姓民眾，他表示，自己並不抓寶，是為了陪愛抓寶的女朋友，才特別從台南北上來參加活動，會等到女友抓寶抓到過癮才離開。

新北市觀旅局表示，活動期間每天上午11時、下午2時與3時30分，皮卡丘以及敲音猴、炎兔兒、淚眼蜥這3隻將在11月上市的「寶可夢 劍／盾」中現身的寶可夢，也會在新北大都會公園的主舞台舉辦見面會及現場表演。

活動期間新北市內60處景點也將會有飛天螳螂、三蜜蜂、走路草、蚊香蝌蚪出沒，主會場新北大都會公園內另設有主題紀念品快閃商店、美食餐飲區、活動餐車以及休憩區。

觀旅局提醒，活動期間新北大都會公園內觀光市集南側停車場、觀光市集北側停車場、幸福水漾公園區停車場、萬善同區停車場、樂遊天地區停車場，活動期間禁止停車，請玩家多使用大眾運輸工具。（編輯：李錫璋）1081003

新北市政府觀旅局即日起至10月6日，在新北大都會公園舉辦今年全台唯一一場「Pokemon GO Safari Zone」，每天上午10時至下午5時開放抓寶。中央社記者葉臻攝 108年10月3日

新北市政府觀旅局即日起至10月6日，在新北大都會公園舉辦今年全台唯一一場「Pokemon GO Safari Zone」，連續4天每天上午10時至下午5時開放抓寶，有來自日本的遊客前來。中央社記者葉臻攝 108年10月3日

新北市政府觀旅局即日起至10月6日，在新北大都會公園舉辦今年全台唯一一場「Pokemon GO Safari Zone」，現場充滿手持手機的民眾低頭抓寶。中央社記者葉臻攝 108年10月3日