發展智慧醫療 副總統：台灣健保大數據成優勢

（中央社記者張茗喧台北3日電）智慧醫療已成全球趨勢，副總統陳建仁今天說，未來個人化、預測化醫學將成主流，尤其台灣又有健保大數據、醫療資通產業等優勢，可望帶動國內相關產業發展，提升民眾生活品質。

2019健康照護聯合學術研討會今天起舉辦為期2天會議，今年以邁向醫院人工智慧化、醫療人工智慧產業化為主題，由醫療、科技、醫藥衛生大專院校等共同探討在人工智慧的大趨勢中，醫療業與科技業如何透過跨界創新合作，盼為台灣帶來新一波的產業轉型優勢。

衛福部長陳時中致詞時表示，台灣不論在醫療、人工智慧（AI）都有相當程度發展，但還談不上產業化，如今他認為時機已經成熟，政府如何扮演由上而下的推動角色，將是未來的重點。

陳時中說，在推動醫療AI產業化上，科技部近年做了很多努力，反觀衛福部以往卻比較被動，多是靠醫院、醫學中心各自努力，因此他誓言衛福部將由被動轉為主動，已著手委託國衛院辦理醫療科技發展骨架計畫、精準醫療試辦等相關計畫。

此外，陳時中也盼由陳副總統主辦相關會議，整合各界舉辦科技會議訂出主軸，由各部會分工進行，達到分進合擊效果。

陳副總統致詞時表示，台灣的醫院自1960年後各自蓬勃發展，因應民眾日益增加醫療需求，醫療專業人員逐漸受到重視，數十年前健保制度上路後，更凸顯醫務管理專業人才重要性，也促成台灣醫務管理學會成立，逐步完整相關醫管制度。

陳副總統說，隨醫療進步，逐步邁向個人化、預測化醫學，數位醫療將是未來發展主流趨勢，尤其台灣又擁有健保大數據、醫療資通產業優勢，可望帶動國內智慧醫療，為民眾創造便利醫療，提升生活品質。（編輯：張芷瑄）1081003