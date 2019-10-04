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侯阿尚妙手回春 廢棄家具變黃金

最新更新：2019/10/04 10:51
75歲的侯阿尚，六腳鄉雙溪口人，擅長修復檜木家具，回收的家具只要有5成堪用，他就有把握修復成跟新品一模一樣。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 108年10月4日
75歲的侯阿尚，六腳鄉雙溪口人，擅長修復檜木家具，回收的家具只要有5成堪用，他就有把握修復成跟新品一模一樣。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 108年10月4日

（中央社記者蔡智明嘉義縣4日電）嘉義縣環保局木工修復工廠每月拍賣修復完成的再生家具，叫好又叫座，負責修復的老師傅侯阿尚是關鍵人物，他擅長修復早期紅檜製成的木櫃，只要一拍賣，再貴都有人買。

75歲的侯阿尚，六腳鄉雙溪口人，14歲學藝，花了3年4個月時間才「出師」，一輩子與木頭結緣，敲敲打打整整61年。

侯阿尚說，「出師」後就從事木工和裝潢業，直到15年前因年紀漸長，得知環保局將成立木工修復工廠，很缺木工師傅，才轉進修復工廠，負責修復回收的家具。

侯阿尚表示，回收的家具只要有五成堪用，他就有把握修復成跟新品一模一樣，修復用的木料很少向外面訂購，大多是將不堪使用的家具，拆下當材料，因此倉庫裡堆滿各式各樣的舊木料，廢物再利用。

環保局負責木工修復工廠業務的郭建佐指出，早期的木櫃大多以台灣出產的紅檜為材料，丟了很可惜，經過侯阿尚的巧手，就跟新品一樣，很搶手。

環保局木工修復工廠2004年正式營運，每個月一次拍賣再生家具，至今已賣出約2萬件，每年為環保局賺進新台幣百萬元的營收。（編輯：李錫璋）1081004

75歲的侯阿尚，14歲學藝，花了3年4個月時間才「出師」，一輩子與木頭結緣，敲敲打打整整61年，擅長修復早期紅檜製成的木櫃。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 108年10月4日
75歲的侯阿尚，14歲學藝，花了3年4個月時間才「出師」，一輩子與木頭結緣，敲敲打打整整61年，擅長修復早期紅檜製成的木櫃。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 108年10月4日
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