更多編輯台推薦新聞：
班克西描繪黑猩猩主宰國會畫作 拍出3.7億高價
國際

班克西描繪黑猩猩主宰國會畫作 拍出3.7億高價

影片／台灣造型師巧搭 黑熊吃滷肉飯登上時尚雜誌
文化

影片／台灣造型師巧搭 黑熊吃滷肉飯登上時尚雜誌

專題／張小燕從童星到綜藝大姐大 縱橫演藝圈超越一甲子
專題

專題／張小燕從童星到綜藝大姐大 縱橫演藝圈超越一甲子

專題／第三勢力突圍搶攻國會 柯郭聯軍最受矚目
政治

專題／第三勢力突圍搶攻國會 柯郭聯軍最受矚目

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
胃癌近90%幽門桿菌造成 抽菸吃太鹹是常見危險因子
首頁 / 生活

胃癌近90%幽門桿菌造成 抽菸吃太鹹是常見危險因子

最新更新：2019/10/04 13:45
幽門桿菌是導致胃癌主因，醫師及專家強調，感染幽門桿菌100%會使胃部發炎，罹胃癌風險恐高5.6倍。（圖取自國健署網頁health99.hpa.gov.tw）
幽門桿菌是導致胃癌主因，醫師及專家強調，感染幽門桿菌100%會使胃部發炎，罹胃癌風險恐高5.6倍。（圖取自國健署網頁health99.hpa.gov.tw）

（中央社記者張茗喧台北4日電）幽門桿菌是導致胃癌主因，多數人即便感染幽門桿菌，仍認為可和細菌「和平共存」，是大錯特錯的迷思。醫師及專家強調，感染幽門桿菌100%會使胃部發炎，罹胃癌風險恐高5.6倍。

根據衛生福利部癌症登記、死因統計報告，胃癌高居國人10大癌症發生率第8名、死因第7名，每年新發個案約3700人，男性發生率是女性的2倍。

台大醫院內科部胃腸肝膽科主治醫師李宜家今天受訪時表示，胃癌有將近90%是幽門桿菌造成，幽門桿菌會使胃部長期處於慢性發炎狀態，久而久之恐引起胃黏膜細胞異常增生演變成腫瘤；此外，抽菸、吃太鹹的食物、醃漬類食物也是常見危險因子，約占整體胃癌的10%。

李宜家說，幽門桿菌主要經糞、口傳染，多數民眾都是不小心吃下遭幽門螺旋桿菌汙染的食物或飲水而感染，多數人感染後並無症狀，部分會出現胃潰瘍、十二指腸潰瘍以及胃炎等症狀。

他表示，從感染幽門桿菌到演變成癌，是一段相當漫長的過程，許多人可能20至30歲就感染，直到65歲過後才冒出腫瘤，代表有很長的時間可以進行除菌治療，降低罹癌風險。

然而，臨床上多數幽門桿菌感染者都有共同迷思，認為可和細菌「和平共存」、無需治療，令醫師相當頭疼。李宜家強調，感染幽門桿菌100%會造成胃部慢性發炎，增加罹癌風險，不可輕忽。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，根據研究，感染幽門桿菌者比沒有感染者罹患胃癌風險高5.6倍，台大研究也顯示，接受除菌治療至少可降低50%罹患胃癌風險。

林莉茹提醒，遠離胃癌威脅從生活做起，像是用餐前要洗手、避免吃到不乾淨的食物或飲水，少吃醃漬、煙燻、過辣、刺激食物，並且戒除菸、酒、檳榔，多吃新鮮蔬菜水果。

此外，如果長期出現胃痛、胃脹、消化不良、食慾差等症狀應及早就醫，如果曾有胃癌家族史或其他胃病，可和醫師討論是否接受幽門桿菌檢測，儘早治療。（編輯：黃世雅）1081004

延伸閱讀
幽門桿菌除菌治療 台大研究發現無害腸道菌相影片／一滴尿早期篩檢15癌症 新檢查法日本明年實用化大腸癌腹膜轉移難活過一年 馬偕新療法延命紅肉不見得有害健康 美新指南提不同看法
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報