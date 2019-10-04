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北市文山區驚見本土登革熱 感染源待釐清

最新更新：2019/10/04 17:58
疾管署4日表示，新北市出現第19例本土屈公病病例，台北市則出現第2例本土登革熱病例。圖為防疫人員到中和廟美里執行孳生源查核。（疾管署提供）中央社記者張茗喧傳真 108年10月4日
疾管署4日表示，新北市出現第19例本土屈公病病例，台北市則出現第2例本土登革熱病例。圖為防疫人員到中和廟美里執行孳生源查核。（疾管署提供）中央社記者張茗喧傳真 108年10月4日

（中央社記者張茗喧台北4日電）疾管署今天表示，新北市出現第19例本土屈公病病例，研判屬於國強嶺步道群聚事件；台北市則出現第2例本土登革熱病例，是文山區出現的第1起登革熱病例，感染源仍有待釐清。

衛生福利部疾病管制署今天以新聞稿公布此消息，副署長羅一鈞表示，新北市的屈公病病例是家住中和區廟美里的60多歲男性，9月27日出現發燒、骨頭痠痛症狀後，分別於當天及10月1日就醫，經通報檢驗，今天確診，目前在家休養，接觸者無疑似症狀。

羅一鈞說，個案平時活動地以住家為主，但在新北市擴大防疫管制區前，常至鄰近國強嶺與圓通寺間的步道爬山，研判可能在步道附近遭感染，屬於同一起群聚事件個案。衛生單位已完成個案住家噴藥及孳生源調查，將持續社區監測至10月23日。

他指出，台北市本土登革熱病例是家住文山區樟新里60多歲女性，是此區首例登革熱病例，9月29日出現發燒、腹瀉、食慾不佳情形，10月1日就醫時因NS1快篩陽性由醫院通報，於今天確診感染登革病毒第一型，個案目前住院中，接觸者無疑似症狀。

個案平時活動地為樟新里住家及樟文里，發病前曾至高雄市大樹區、雲林縣草嶺、嘉義縣奮起湖及阿里山等地旅遊，但上述地區近期並無登革熱確診個案，因此感染源有待釐清，將進行病毒定序比對可能感染來源。

羅一鈞指出，衛生單位於接獲通報後已完成個案居住地及周邊的病媒蚊調查、孳生源清除及化學防治工作，社區監測將持續至10月30日。

疾管署再次呼籲，目前仍是病媒蚊活躍期，民眾除了應做好防蚊措施，也應持續落實巡、倒、清、刷，避免讓積水成為孑孓生長的溫床；如有發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史，以利及早通報、診斷及防治。（編輯：管中維）1081004

屈公病小百科
  • 疫情分布：主要在非洲撒哈拉沙漠以南、亞洲及南美洲等熱帶及亞熱帶地區，近年疫情已擴展至亞洲、非洲、歐洲及美洲超過60個國家
  • 感染途徑：被帶有屈公病毒的病媒蚊叮咬，主要為埃及斑蚊及白線斑蚊
  • 臨床症狀：發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛，約半數的病患會出現皮疹，症狀持續約3至7天。大部分患者在一週內可康復，較少見致死案例
  • 重症高危險群：新生兒、65歲以上年長者、患高血壓、糖尿病或心血管疾病者
  • 感染怎麼辦：
    1.發病期間要待在蚊帳內或室內避免蚊子叮咬造成更進一步傳染
    2.配合防疫單位的疫情調查及進行孳生源清除
    3.在固定的醫院診所就醫，以利診治及通報，並遵照醫師指示服藥，多休息多喝水
  • 資料來源：衛福部疾管署
登革熱小百科
  • 傳播方式：登革熱在台灣主要由埃及斑蚊及白線斑蚊傳播，牠們的身體是黑色、腳上有白斑，喜歡棲息在室內容器或人為造成的積水處。叮咬高峰期約在每天日出後1-2小時及日落前2-3小時。
  • 潛伏期：典型登革熱的潛伏期約為3至8天（最長可達14天）。病人發病前一天至發病後5天為「可感染期」，斑蚊這段時間叮咬感染者，血液中帶有的病毒經過增殖，這隻斑蚊就有終生傳染病毒能力。
  • 發病症狀：典型登革熱症狀有突發性高燒（≧38℃），頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等；受體質影響，有些人染病症狀輕微，甚至不會出現症狀。
    若先後感染不同型病毒，有更高機率導致較嚴重症狀；未及時就醫治療，死亡率可達20%以上。目前沒有特效藥可治療登革熱，所以患者一定要聽從醫囑多休息、多喝水，適時服用退燒藥，通常感染後兩週左右可自行痊癒。
    登革熱第二型跟第三型較易引發登革熱出血熱與重症病例，台灣以第二型造成的流行最為嚴重。
  • 預防方法：
    在家中時》家中裝設紗窗紗門、睡覺時掛蚊帳。每週清洗家中花瓶和盛水容器至少一次，並記得刷洗內壁。倒放不用的花瓶、容器，清除不要的容器。巡檢家中陰暗處或地下室，並使用捕蚊燈。立即清除廢棄輪胎和戶外積水容器，或聯絡清潔隊協助清運。
    在戶外時》宜穿著淡色長袖衣物，並在皮膚裸露處塗抹衛福部核可的防蚊藥劑。
  • 資料來源：疾管署、科技部
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