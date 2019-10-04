北市文山區驚見本土登革熱 感染源待釐清

疾管署4日表示，新北市出現第19例本土屈公病病例，台北市則出現第2例本土登革熱病例。圖為防疫人員到中和廟美里執行孳生源查核。（疾管署提供）中央社記者張茗喧傳真 108年10月4日

（中央社記者張茗喧台北4日電）疾管署今天表示，新北市出現第19例本土屈公病病例，研判屬於國強嶺步道群聚事件；台北市則出現第2例本土登革熱病例，是文山區出現的第1起登革熱病例，感染源仍有待釐清。

衛生福利部疾病管制署今天以新聞稿公布此消息，副署長羅一鈞表示，新北市的屈公病病例是家住中和區廟美里的60多歲男性，9月27日出現發燒、骨頭痠痛症狀後，分別於當天及10月1日就醫，經通報檢驗，今天確診，目前在家休養，接觸者無疑似症狀。

羅一鈞說，個案平時活動地以住家為主，但在新北市擴大防疫管制區前，常至鄰近國強嶺與圓通寺間的步道爬山，研判可能在步道附近遭感染，屬於同一起群聚事件個案。衛生單位已完成個案住家噴藥及孳生源調查，將持續社區監測至10月23日。

他指出，台北市本土登革熱病例是家住文山區樟新里60多歲女性，是此區首例登革熱病例，9月29日出現發燒、腹瀉、食慾不佳情形，10月1日就醫時因NS1快篩陽性由醫院通報，於今天確診感染登革病毒第一型，個案目前住院中，接觸者無疑似症狀。

個案平時活動地為樟新里住家及樟文里，發病前曾至高雄市大樹區、雲林縣草嶺、嘉義縣奮起湖及阿里山等地旅遊，但上述地區近期並無登革熱確診個案，因此感染源有待釐清，將進行病毒定序比對可能感染來源。

羅一鈞指出，衛生單位於接獲通報後已完成個案居住地及周邊的病媒蚊調查、孳生源清除及化學防治工作，社區監測將持續至10月30日。

疾管署再次呼籲，目前仍是病媒蚊活躍期，民眾除了應做好防蚊措施，也應持續落實巡、倒、清、刷，避免讓積水成為孑孓生長的溫床；如有發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史，以利及早通報、診斷及防治。（編輯：管中維）1081004

屈公病小百科 疫情分布：主要在非洲撒哈拉沙漠以南、亞洲及南美洲等熱帶及亞熱帶地區，近年疫情已擴展至亞洲、非洲、歐洲及美洲超過60個國家

感染途徑：被帶有屈公病毒的病媒蚊叮咬，主要為埃及斑蚊及白線斑蚊

臨床症狀：發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛，約半數的病患會出現皮疹，症狀持續約3至7天。大部分患者在一週內可康復，較少見致死案例

重症高危險群：新生兒、65歲以上年長者、患高血壓、糖尿病或心血管疾病者

感染怎麼辦：

1.發病期間要待在蚊帳內或室內避免蚊子叮咬造成更進一步傳染

2.配合防疫單位的疫情調查及進行孳生源清除

3.在固定的醫院診所就醫，以利診治及通報，並遵照醫師指示服藥，多休息多喝水

1.發病期間要待在蚊帳內或室內避免蚊子叮咬造成更進一步傳染 2.配合防疫單位的疫情調查及進行孳生源清除 3.在固定的醫院診所就醫，以利診治及通報，並遵照醫師指示服藥，多休息多喝水 資料來源：衛福部疾管署