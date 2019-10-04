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張媽媽基金會6日慈善園遊會 22家社福團體響應

最新更新：2019/10/04 17:53

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）日月光投控的張媽媽基金會，6日將舉辦慈善園遊會，預計有22家社福團體響應參與設攤。張媽媽基金會將再捐助每一社福團體新台幣3萬元，協助推展會務。

日月光投控將攜手內政部警政署，6日舉辦「愛在每一個角落 慈善園遊會」，預計22個社福團體響應，日月光投控今天舉行記者會。

日月光投控指出，這項慈善園遊會，由日月光投控集團的「財團法人張姚宏影社會福利慈善事業基金會」（簡稱張媽媽慈善基金會）發起，獲得內政部警政署、警察廣播電台、日月光文教基金會及日月光投控響應。

日月光投控集團行政長兼張媽媽慈善基金會、日月光文教基金會執行長汪渡村表示，這項活動意義在提供社福團體可與社會大眾對話的機會，22家社福團體將在現場設置攤位，除了義賣商品，罕病基金會及台北市自閉症家長協會附設小貝殼工作坊，也提供大合唱及烏克麗麗等表演活動。另外，何歡劇團提供旗舞、高車雜耍等表演。

汪渡村表示，此次活動由張媽媽慈善基金會負責全部軟硬體設施費用，社福團體義賣自家愛心商品，所得全數歸各社福團體，張媽媽慈善基金會再捐助每一社福團體新台幣3萬元，協助推展會務。（編輯：趙蔚蘭）1081004

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