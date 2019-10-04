彩券領獎免出示證件門檻 12月起調高至5000元

（中央社記者吳佳蓉台北4日電）公益彩券獎金免稅門檻12月提高後，民眾買威力彩、大樂透或刮刮樂中獎，獎金在新台幣5000元以下，都可直接在投注站領取，財政部也配合修改規定，放寬領取5000元以下獎金可免出示身分證明文件。

根據「各類所得扣繳率標準」，現行政府舉辦彩券的中獎獎金，在2000元以下才能免扣繳2成所得稅，範圍包括公益彩券、運動彩券及統一發票；考量免稅門檻已多年未調整，日前將免稅門檻修正上調至5000元，12月1日起生效。

台彩日前表示，受惠12月免稅門檻提高，5000元以下獎項都可免處理扣稅問題，屆時可在投注站現場領取的獎金限額，也將由2000元提高至5000元。

財政部今天也配合發布解釋令，調整公益彩券兌獎規定，現行中獎民眾兌領逾2000元以上獎金，由於需要扣繳所得稅，因此規定一定要檢附身分證明文件，確認得獎人身分；12月起配合免稅門檻調整，須出示身分證明文件的金額門檻，也將調高至5000元，領取逾5000元以上獎金才須出示。

財政部表示，就今天發布的解釋令，已經發文通知台灣彩券公司，同時也告知運彩公司，以利業者做後續作業調整。

台彩提醒，民眾若購買彩券中獎，且中獎獎金在2001元到5000元間，記得等到12月後再領獎，可省下兩成稅金。電腦型彩券（如威力彩、大樂透等）部分，由於兌獎期限為各期彩券開獎日次日起3個月內，換算從9月1日起開獎的各期電腦型彩券遊戲都適用，只要等到12月再兌領就可省稅。

立即型彩券（刮刮樂）部分，則要看每張彩券背面載明的兌獎截止日，只要兌獎截止日在12月以後的都適用，統整共有20期產品符合條件，包括熱門的「1,000萬大富翁」、「恰是傳奇」刮刮樂等。（編輯：林興盟）1081004