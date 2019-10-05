彰縣空氣品質不佳 學校掛紅旗體育課改室內

（中央社記者吳哲豪彰化5日電）中部地區今天上午空氣品質不佳，彰化縣內3個測站中，彰化和線西測得橘色等級，二林空氣品質為紅色等級，彰縣教育處指出，二林等地國中小學已掛出紅旗，體育課改在室內上課。

根據環保署公布的預報資料指出，今天台灣西半部空氣擴散條件不佳，污染物容易累積，中部地區空氣品質為橘色提醒到紅色警示等級，環保署空氣品質監測網測得的資料顯示，彰化縣3個測站，其中彰化站和線西站測得空氣品質為橘色提醒等級，二林站為紅色警示等級。

彰化地區上午雖然陽光普照，不過天空一片霧茫茫，彰化縣環保局也發出新聞稿指出，因為空氣品質不佳，已經啟動緊急應變機制，提醒營建工地加強灑水，也要注意覆蓋水泥等物料，加強取締露天燃燒，請各鄉鎮市清潔隊執行洗街作業。

彰化縣政府教育處體育保健科長施力中接受媒體聯訪時指出，教育處依據環保署的監測資料，要求位於二林、大城和芳苑等位於彰化西南角的國中小學校掛出紅旗，原本在室外的體育課改成在室內上課，也要求同學在下課時間待在室內，以免影響身體健康。

施力中說，至於其他區域的學校則掛出橘旗，提醒有過敏問題或是呼吸道系統比較敏感的學生，在室外要戴口罩，也提醒學生儘量縮短在室外活動的時間。（編輯：謝雅竹）1081005