新北市再爆本土屈公病病例 板橋區首例

（中央社記者張茗喧台北5日電）疾管署今天宣布新北市板橋區新增1例本土屈公病病例，是板橋區出現的首起病例，也是國強嶺群聚事件的第20例，將持續監測至10月24日。

衛生福利部疾病管制署今天以新聞稿公布此消息，疾管署副署長羅一鈞表示，這名個案是家住板橋區幸福里的30多歲女性，近期未出國，9月28日起出現發燒、頭痛、關節痛及噁心等症狀，分別於發病當日及10月3日就醫，經通報檢驗於今天確診，目前在家休息，接觸者無疑似症狀。

羅一鈞指出，個案平時活動地以板橋區幸福里居住地周邊為主，發病前曾至中和區國強嶺與圓通寺間步道活動，研判可能在該步道周邊遭感染，是這次本土群聚第20例確定病例，將持續監測至10月24日。

他表示，衛生單位接獲通報後已展開各項防治工作，包括前往個案居住地周邊進行病媒蚊調查、孳生源清除、噴藥及民眾衛教等，並持續針對國強嶺至圓通寺間步道防疫管制區，加強動員執行噴消、孳生源清除及巡邏。

羅一鈞強調，疾管署9月20日針對國強嶺一帶步道進行區域管制，考量屈公病潛伏期約2至12天，因此10月2日前發病的個案可能在近期陸續確診，但若是發現10月2日以後發病的個案，代表可能有管制區外的病媒蚊遭感染。

根據疾管署統計，今年截至目前全台共96例屈公病病例，其中21例為本土病例，分別為新北市20例及台北市1例；另境外移入病例75例，感染國家以緬甸53例為多、其次為泰國12例，近一個月新增病例感染國家以緬甸為主。

疾管署呼籲，北部地區近期仍有降雨機會，民眾應加強落實戶內外環境的巡、倒、清、刷，防範病媒蚊孳生，並做好防蚊措施；如有發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史，以利及早通報、診斷及防治。（編輯：張芷瑄）1081005