南門市場將搬遷暫停營業 民眾不捨到場消費拍照

台北市南門市場將拆遷，7日起暫停營業。5日下午市場內仍擠滿採買人潮，不少民眾得知南門市場將搬遷都表示不捨，紛紛拿出手機拍照留影。中央社記者劉建邦攝 108年10月5日

（中央社記者劉建邦台北5日電）南門市場即將搬遷，7日起暫停營業。台北市市場處今天舉辦感恩回饋，並預告明晚將辦惜別會。許多民眾得知南門市場將搬遷，認為很不捨，特別到場採買、拍照，現場人潮眾多。

販售知名糕點、南北乾貨及美食的南門市場將拆遷，7日起暫停營業，全部攤商將搬遷至杭州南路二段55號的中繼市場。中繼市場17日起試營運，11月13日舉辦開幕典禮。

北市府市場處從4日起舉辦南門市場感恩回饋，攤商配合推出促銷活動，市場處今天也預告6日晚間6時30紛將辦「風華38－時光永存」惜別會，市長柯文哲將出席。

南門市場即將暫停營業消息一出，許多民眾紛紛到場採買。今天下午，市場內擠滿許多採買人潮，不少人紛紛拿出手機拍攝市場內部，或站在知名攤商前自拍，有些則是站在南門市場一樓大門留下紀念照。

住新北市的鄭姓婦人接受中央社記者訪問時說，她原本是住在南門市場周邊，過去就常到市場內採買，雖然之後搬到新北市，但有空時還是會到南門市場採買，因南門市場內有許多特色菜餚，日前得知南門市場將暫停營業，今天特別趁空過來逛逛、拍照，之後對南門市場的回憶只能存在記憶裡。

65歲陳姓先生則表示，他得知南門市場要暫停營業，趁空時來晃晃，順便買點市場內特色菜餚，市場要搬遷覺得很可惜，這是充滿回憶地方，也期盼新大樓蓋好後，讓南門市場成為另一個重要觀光景點。（編輯：方沛清）1081005