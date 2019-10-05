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國保欠費繳一期就領錢落跑 衛福部修法堵漏洞

最新更新：2019/10/05 18:55
國保欠費者只要申請分期、繳一期欠費後，就可一次領取5年內應給付年金，成為國保漏洞。（示意圖／中央社檔案照片）
國保欠費者只要申請分期、繳一期欠費後，就可一次領取5年內應給付年金，成為國保漏洞。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧台北5日電）國保欠費者只要申請分期、繳一期欠費後，就可一次領取5年內應給付年金，成為國保漏洞。衛福部近日預告修正相關規定，未來欠費者須繳清欠費才可領取給付，新制最快明年初上路。

國民年金（國保）自2008年10月開辦，主要的納保對象是未參加軍保、公教保、勞保、農保的中華民國國民，例如家庭主婦或無工作者等，凡是年齡介於25歲至65歲者，都會自動納保。

有媒體報導，目前雖規定國保欠費者不得領給付，但只要申請分期、繳一期欠費，5年內應給付年金就會一次發給，近期有民眾發現此漏洞，領到年金給付後，就不再繳剩餘欠費。

衛生福利部社會保險司司長商東福表示，過去考量欠費者大多有經濟困難，因此法令才會採取寬鬆原則，但最近確實發現有欠費者申請分期付款，繳一期欠費、領取一筆年金給付後，就不再繳交欠費。

商東福指出，為避免類似事件發生，衛福部近日預告修正「國民年金法施行細則」，未來必須全部繳清欠費才能領取給付，新制最快明年初上路。（編輯：張芷瑄）1081005

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