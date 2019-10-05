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新北屈公病防疫人員 首度遭叮咬感染

最新更新：2019/10/05 21:17

（中央社記者黃旭昇新北5日電）新北市屈公病累積20例，衛生局晚間表示，今天公布板橋區新增病例是市府的「防疫英雄」，因進入封鎖線內巡查、監測與清除環境孳生源遭叮咬，她也是首位遭屈公病感染的防疫員。

市府衛生局今天發新聞公布，今天疾管署檢驗確定公布的這名感染本土屈公病例，是住在板橋區幸福里的34歲女性，9月28日陸續出現症狀，10月3日就醫通報送驗後確診。

衛生局表示，個案是市政府防疫團隊的成員，因為工作職責需要，必須經常進入防疫管制區的步道，研判是在中和防疫封鎖區域感染。

衛生局表示，感染個案並不是環保志工，而是市政府衛生、環保、民政防疫團隊成員。個案的主管已慰問與關懷，感謝她是「防疫英雄」，對防疫與公共衛生的付出。

衛生局強調，防疫工作有一定的風險，這名病患也深知，並未因為遭蚊子叮咬而沮喪。防疫人員進入管制區都有心理準備，也都做好防護以及噴灑消毒，但防疫工作包括監測、投放誘卵桶、清除孳生源、調查病媒蚊密度、巡查有無民眾闖入，相當繁重。

衛生局表示，新北累計一共20例屈公病例，已對今天發布個案的住家戶內外孳清噴消及衛教宣導，並啟動板橋區13里的區塊防治計畫。

衛生局說，這也是板橋區出現的首起病例，是國強嶺群聚事件的第20例，將持續監測至10月24日。這名防疫團隊成員的症狀已緩減在家休養，相關接觸者並無疑似症狀。（編輯：方沛清）1081005

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