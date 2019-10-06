新北再爆本土登革熱疫情 樹林區首例

疾管署6日公布國內新增2例本土登革熱病例，其中一例在新北市樹林區，由於樹林區108年並無登革熱病例，個案感染源仍有待進一步釐清。圖為防疫人員到新北個案住家周邊查核孳生源。（疾管署提供）中央社記者張茗喧傳真 108年10月6日

（中央社記者張茗喧台北6日電）新北市登革熱疫情另闢新戰場，疾管署今天宣布樹林區也出現首例本土登革熱病例，考量個案居住地區有工廠林立，也有外籍移工，感染源可能來自隱藏的境外移入個案。

衛生福利部疾病管制署今天以新聞稿公布此消息，疾管署副署長羅一鈞受訪時表示，國內今天新增2例本土登革熱病例，分別為台南市東區後甲里50多歲女性以及新北市樹林區坡內里19歲男性。

羅一鈞說，新北市個案10月2日出現發燒、頭暈、眼睛疲勞等症狀，隔天就醫並於同日通報，今天確診登革熱；據了解，該名個案平時都待在家裡，和南部、台北市疫情無關，感染源有待釐清、病毒分型也還沒出爐；經調查，個案居住地區有工廠也有外籍移工活動，感染源可能是沒被確診的隱藏境外移入個案。

至於台南市新增個案9月26日發病，2天後就醫並通報，昨天2次採檢確診，羅一鈞指出，這名個案是成功大學勝利校區的員工，曾和該校群聚感染個案具共同活動史，研判在成大勝利校區感染的可能性較高，屬於同一波群聚感染事件。

羅一鈞指出，上述2個案均已返家休養，接觸者均無疑似症狀，衛生單位接獲通報後已針對個案居住地及周邊開始進行病媒蚊調查、孳生源清除及化學防治工作。

疾管署呼籲，民眾平時應留意環境整潔並清理積水容器，避免病媒蚊孳生，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫及告知旅遊活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。（編輯：黃世雅）1081006