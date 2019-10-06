新北再爆本土登革熱疫情 樹林區首例
最新更新：2019/10/06 17:06
疾管署6日公布國內新增2例本土登革熱病例，其中一例在新北市樹林區，由於樹林區108年並無登革熱病例，個案感染源仍有待進一步釐清。圖為防疫人員到新北個案住家周邊查核孳生源。（疾管署提供）中央社記者張茗喧傳真 108年10月6日
（中央社記者張茗喧台北6日電）新北市登革熱疫情另闢新戰場，疾管署今天宣布樹林區也出現首例本土登革熱病例，考量個案居住地區有工廠林立，也有外籍移工，感染源可能來自隱藏的境外移入個案。
衛生福利部疾病管制署今天以新聞稿公布此消息，疾管署副署長羅一鈞受訪時表示，國內今天新增2例本土登革熱病例，分別為台南市東區後甲里50多歲女性以及新北市樹林區坡內里19歲男性。
羅一鈞說，新北市個案10月2日出現發燒、頭暈、眼睛疲勞等症狀，隔天就醫並於同日通報，今天確診登革熱；據了解，該名個案平時都待在家裡，和南部、台北市疫情無關，感染源有待釐清、病毒分型也還沒出爐；經調查，個案居住地區有工廠也有外籍移工活動，感染源可能是沒被確診的隱藏境外移入個案。
至於台南市新增個案9月26日發病，2天後就醫並通報，昨天2次採檢確診，羅一鈞指出，這名個案是成功大學勝利校區的員工，曾和該校群聚感染個案具共同活動史，研判在成大勝利校區感染的可能性較高，屬於同一波群聚感染事件。
羅一鈞指出，上述2個案均已返家休養，接觸者均無疑似症狀，衛生單位接獲通報後已針對個案居住地及周邊開始進行病媒蚊調查、孳生源清除及化學防治工作。
疾管署呼籲，民眾平時應留意環境整潔並清理積水容器，避免病媒蚊孳生，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫及告知旅遊活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。（編輯：黃世雅）1081006
登革熱小百科
- 傳播方式：登革熱在台灣主要由埃及斑蚊及白線斑蚊傳播，牠們的身體是黑色、腳上有白斑，喜歡棲息在室內容器或人為造成的積水處。叮咬高峰期約在每天日出後1-2小時及日落前2-3小時。
- 潛伏期：典型登革熱的潛伏期約為3至8天（最長可達14天）。病人發病前一天至發病後5天為「可感染期」，斑蚊這段時間叮咬感染者，血液中帶有的病毒經過增殖，這隻斑蚊就有終生傳染病毒能力。
- 發病症狀：典型登革熱症狀有突發性高燒（≧38℃），頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等；受體質影響，有些人染病症狀輕微，甚至不會出現症狀。
若先後感染不同型病毒，有更高機率導致較嚴重症狀；未及時就醫治療，死亡率可達20%以上。目前沒有特效藥可治療登革熱，所以患者一定要聽從醫囑多休息、多喝水，適時服用退燒藥，通常感染後兩週左右可自行痊癒。
登革熱第二型跟第三型較易引發登革熱出血熱與重症病例，台灣以第二型造成的流行最為嚴重。
- 預防方法：
在家中時》家中裝設紗窗紗門、睡覺時掛蚊帳。每週清洗家中花瓶和盛水容器至少一次，並記得刷洗內壁。倒放不用的花瓶、容器，清除不要的容器。巡檢家中陰暗處或地下室，並使用捕蚊燈。立即清除廢棄輪胎和戶外積水容器，或聯絡清潔隊協助清運。
在戶外時》宜穿著淡色長袖衣物，並在皮膚裸露處塗抹衛福部核可的防蚊藥劑。
- 資料來源：疾管署、科技部
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