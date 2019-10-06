醫療用大麻需求增 澳洲將撥款研究

（中央社墨爾本6日綜合外電報導）醫用大麻產品需求快速成長，澳洲衛生部長今天表示，將撥款300萬澳幣（約新台幣6280萬元）作為研究基金，協助癌症病患。

醫用大麻在澳洲大部分地區合法，但病患只能在取得醫師處方後才可使用，種植與製作也須取得執照。

衛生部長韓特（Greg Hunt）今天表示，迄今使用醫用大麻的病患超過1萬1000名，其中大部分是今年取得許可。

衛生部聲明引述韓特的話表示：「設計完善的醫用大麻臨床研究數量不多，我們必須增加證據基礎，來支持醫療專業人員。」

衛生部數據顯示，現有78家公司持有醫用大麻種植執照，2017年3月時只有1家。

韓特是在一場募款活動中做出上述表示。這場活動由英國出生的澳洲歌手兼演員奧莉薇亞紐頓強（Olivia Newton-John）發起，她被診斷出罹患乳癌之後，熱中於倡導醫用大麻。

澳洲聯邦法律禁止娛樂用大麻，目前看來也不可能改變立場，不過9月底時，澳洲首都特區（Australian Capital Territory）合法化個人用大麻，在澳洲6省和兩個主要領地中首開先例。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1081006