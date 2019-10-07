買隱形眼鏡應驗光試戴 太緊太鬆都傷視力

（中央社記者陳偉婷台北7日電）一項隱形眼鏡認知調查發現，近8成配戴隱形眼鏡者曾買過不適用產品，僅不到2成會諮詢專業人員。醫師鄭惠川說，戴隱形眼鏡應諮詢、驗光、且應試戴並追蹤，以免誤傷視力。

中華民國眼科醫學會隱形眼鏡及角膜塑型組召集人、馬偕醫院眼科主治醫師鄭惠川今天在記者會表示，隱形眼鏡屬於醫療器材，但很多民眾將之視成一般日用品購買及使用，甚至拿自己眼睛來「實驗」，如將隱形眼鏡戴過夜或僅使用生理食鹽水清潔等，當隱形眼鏡除菌不當、戴過夜又增加細菌繁殖風險，都是拿眼睛健康開玩笑。

台灣眼視光學學會秘書長廖思婷表示，今年一項關於隱形眼鏡認知的市場調查發現，近8成受訪者曾買過不適合的隱形眼鏡，出現眼睛乾澀、異物感、容易脫落等狀況。當買到不適用產品，還有近3成使用者會忍痛戴完。

一般民眾不會將買隱形眼鏡和驗光連結在一起，調查發現，23%使用隱形眼鏡者，不記得上次度數驗光時間；每個人的角膜弧度都不相同，僅7%隱眼族知道自己角膜弧度，且不到5成的使用者會先試戴評估。

鄭惠川分享先前收治的一名個案，每日長時間配戴隱形眼鏡超過10小時，長久下來，出現眼睛紅、視力模糊、異物感重。就醫時隱形眼鏡鏡片已如同吸盤一樣，擠壓角膜，導致結膜充血。

透過驗光檢查發現，此個案角膜弧度較陡，並且長期配戴不適合自己角膜弧度的隱形眼鏡，而產生「過緊症候群」。

鄭惠川說，民眾購買、使用隱形眼鏡，可透過「問、驗、推、戴、追」5個步驟保身，應詢問眼科醫師或驗光專業人員、且購買前先驗光、傾聽專家建議和推薦、購買前先試戴且要追蹤使用狀況，若有不適要盡快就醫。

以隱形眼鏡族最常見的眼睛乾澀問題來說，鄭惠川表示，驗光人員透過了解民眾平常配戴習慣、配戴時間；驗光時使用儀器，了解眼球弧度、檢查淚液狀況，能推薦消費者選擇對淚膜友善的隱形眼鏡，久戴也能保持濕潤與舒適。

另一個容易被忽略的是角膜弧度，鄭惠川說，每個人眼球弧度都不同，就像身材不同、選擇不同尺寸的衣服。市面上常見的拋棄式隱形眼鏡約適合給8至9成人使用，但仍有部分人角膜弧度不符，需要量身訂做。

鄭惠川表示，當角膜弧度太抖，隱形眼鏡可能就會戴太鬆，導致鏡片滑動、產生異物感；或角膜弧度太平，就可能太緊拔不下來，產生「過緊症候群」，出現不規則散光、角膜充血、淚液無法正常交換，導致眼睛視力受到影響。

鄭惠川建議，民眾配戴隱形眼鏡也應經過專業驗光，確認度數、眼球弧度和淚水品質，搭配試戴，找尋適合自己的隱形眼鏡。（編輯：李亨山）1081007