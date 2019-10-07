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LINE iOS更新 支援iPhone長按偷看訊息

最新更新：2019/10/07 18:21
通訊軟體LINE釋出iOS 9.16.5更新，可在適用裝置上支援iOS 13的「觸覺回饋觸控」功能，長按聊天室可顯示內容選單及預覽訊息。（翻攝自iPhone）中央社記者吳家豪傳真 108年10月7日
通訊軟體LINE釋出iOS 9.16.5更新，可在適用裝置上支援iOS 13的「觸覺回饋觸控」功能，長按聊天室可顯示內容選單及預覽訊息。（翻攝自iPhone）中央社記者吳家豪傳真 108年10月7日

（中央社記者吳家豪台北7日電）通訊軟體LINE釋出iOS9.16.5更新，支援先前版本無法使用的偷看訊息功能，使用者只要在新iPhone上長按聊天室列表的訊息，就會跳出內容選單及預覽視窗，但訊息不會標記為已讀。

蘋果公司（Apple）今年9月發表新款iPhone 11系列，在高階機種的iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max取消3D Touch觸控感壓功能，改用長按方式啟動的觸覺回饋觸控取代。不少LINE用戶抱怨，原本3D Touch能在顯示未讀的狀態下偷看訊息，改採觸覺回饋觸控後就無法做到，如今LINE iOS更新讓這項功能回歸。

根據LINE官方說明，iOS 9.16.5版本可在適用裝置上支援iOS 13的「觸覺回饋觸控」功能，長按聊天室項目可顯示內容選單，包括「關閉提醒」、「標為已讀」、「隱藏」、「刪除聊天室」，同時能預覽訊息內容，但不會標為已讀。

如果在LINE iOS 9.16.5長按好友項目，顯示的內容選單則包括「聊天」「免費通話」「隱藏」「封鎖」。（編輯：郭萍英）1081007

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