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原料藥致癌物超標 又一款胃藥全面回收

最新更新：2019/10/08 12:49
食藥署近日接獲壽元藥廠通報指出，該公司生產的「瑞寧25毫克/毫升注射液」藥品，原料藥NDMA含量超標，將全面啟動回收作業。（圖取自食藥署網頁fda.gov.tw）
食藥署近日接獲壽元藥廠通報指出，該公司生產的「瑞寧25毫克/毫升注射液」藥品，原料藥NDMA含量超標，將全面啟動回收作業。（圖取自食藥署網頁fda.gov.tw）

（中央社記者張茗喧台北8日電）含致癌物胃藥風波未歇，食藥署近日接獲壽元藥廠通報指出，該公司生產的「瑞寧25毫克/毫升注射液」藥品，原料藥NDMA含量超標，將全面啟動回收作業。

壽元藥廠5日通報食藥署指出，該公司產品「瑞寧25毫克/毫升注射液」使用的原料藥NDMA含量不符每日攝取最大容許量。（圖取自壽元化工網頁siuguan.com.tw）
壽元藥廠5日通報食藥署指出，該公司產品「瑞寧25毫克/毫升注射液」使用的原料藥NDMA含量不符每日攝取最大容許量。（圖取自壽元化工網頁siuguan.com.tw）

葛蘭素史克（GSK）生產的胃藥「善胃得」9月份被歐美驗出含有致癌疑慮的不純物N-亞硝基二甲胺（NDMA）成分，衛生福利部食品藥物管理署隨即宣布全台38款同成分藥品預防性下架，業者必須檢驗合格才可重新上架。

檢驗結果近日陸續出爐，截至目前為止，共有190批藥品重新上架，「葛蘭素善胃得注射液25毫克/毫升」、「安保膜衣錠150公絲」則是配合國外原製造廠全面回收下架。

食藥署5日接獲壽元藥廠通報指出，該公司產品「瑞寧25毫克/毫升注射液」使用的原料藥NDMA含量不符每日攝取最大容許量，生產出來的藥品恐有NDMA超標疑慮，因此自主下架回收。

食藥署藥品組科長洪國登接受中央社記者訪問時表示，這次回收的產品是注射液，主要提供給有病理性胃酸分泌過高、頑固性十二指腸潰瘍或不能口服的住院患者使用，大多在醫院使用，一般口服用藥民眾不受影響。

洪國登說，由於業者僅通報將展開自主回收，無法得知原料藥NDMA檢驗結果及超標狀況，該款藥品將於1個月內將藥品回收完畢。（編輯：陳清芳）1081008

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