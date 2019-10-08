新北市府：橋梁檢測無涉轉包 民代勿栽贓

（中央社記者王鴻國新北8日電）新北市政府工務局養工處今天表示，健行科技大學和萬喬豐工程顧問公司都不是新北市的橋梁檢測公司，也從未有任何契約關係，更無涉轉包，呼籲民代不要指鹿為馬任意栽贓。

時代力量立法委員黃國昌上午在立法院召開記者會表示，新北市府2017年的橋梁檢測案，有2區表面上是由萬鼎工程股份有限公司取得，但實際上是透過轉包交給萬喬豐公司，質疑新北市府胡搞。

新北市政府工務局表示，新北市政府依據交通部訂定的「公路養護規範」，委託專業顧問公司執行橋梁檢測及維護作業，每2年進行一次橋梁總體檢，相關檢測規定根據交通部運研所提供契約範本與廠商立定契約，規定得標廠商必須再提報第三公正單位進行檢測成果的品質查證作業。

養工處說明，106年度橋梁檢測共分A、B、C、D四區，分別由萬鼎工程服務公司、中棪工程顧問公司、華光工程顧問公司3家得標，再由這3家公司依照契約規定提報第三方公正品質查證單位。

養工處說，萬鼎工程服務公司由萬喬豐工程顧問公司擔任第三方公正品質查證單位，中棪工程顧問公司請台灣大學擔任、華光工程顧問公司則邀請桃園市土木技師公會擔任，屬於得標的檢測公司和第三方公正單位間的契約，和市府無契約關係。

108年度新北市橋梁檢測部分，養工處表示，由華光工程顧問公司和林同棪工程顧問公司得標，這兩家公司分別找到桃園市土木技師公會、國立高雄科技大學擔任第三方公正品質查證單位。若專業檢測機構涉及不法，市府一定會將不肖單位移送法辦，為轄內橋梁品質嚴格把關。

工務局表示，新北市共有1315座橋梁，工務局預計3個月內完成檢測，全市斜張橋、鋼拱型及纜索等16座特殊結構橋梁，也已全面完成安全檢查，將依檢查結果進一步辦理後續改善作業。（編輯：謝佳珍）1081008