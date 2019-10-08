蘇貞昌：今年新生兒人數不會跌破17萬

（中央社記者劉冠廷台北8日電）國民黨立委蔣萬安今天指出，新生兒人數屢創新低，今年恐跌破17萬人，行政院長蘇貞昌說，據衛福部估計，不會跌破17萬人，但只要少子女化問題存在一天，政府就會努力找出辦法。

立法院會今天進行施政總質詢，蔣萬安在質詢時表示，新生兒人數屢創新低，今年恐跌破17萬人，政府是否重新盤點與規劃，解決少子女化的問題。

列席備詢的蘇貞昌說，這應該做，因此政府在今年5月減稅，超有感，對於解決低薪，一是直接加薪，但這涉及到資方，而政府能做的，就是直接減稅，政府真的用盡誠意跟努力，他也認為少子女的國安問題只要存在一天，政府就要誠心誠意，低著頭努力看，找出真正有效的方法。

但蔣萬安表示，包括減稅、準公共托育、育兒補助等，這些在短期也許有效，民眾也許開心，但數字會說話，新生兒出生數，連續4年下降，屢創新低。因此，撒錢也許一時有效，但沒有長遠的幫助，否則數字不會這麼難看。

蘇貞昌則說，這是目前的結果，現在政府所做的，要後面才看的到，「懷孕也要10個月」，這也不是一時撒錢，是長期政策。而今年新生兒人數預估也不會跌破17萬人，衛福部估計還是有17萬多人，希望可以越來越好。

此外，蔣萬安也提到，年輕人失業率屢創新高，8月年輕人失業率高，蘇貞昌說，6、7、8月畢業季，在人力銜接上會有這個態勢，但以台灣來看，過去是台灣錢往外跑，現在回來，資金超過6100億元，台灣在第2季GDP表現位居亞洲四小龍之首，相關問題是過去長年累積，不是一時之間可改善。他強調，他會用盡心力，做對的事。（編輯：林興盟）1081008